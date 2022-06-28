YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Demirtaş'ın yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Suriye'ye operasyon yapıyorsan yap' dedi. Operasyon başlayınca da karşı çıkıyor, "Oraya sakın girmeyin. Orada ne işimiz var?" diyor. Samimiyetsiz bir iki yüzlünün yapacağı siyaset bu kadar olur. Vantilatör pervanesiyle yarışıyor” dedi.