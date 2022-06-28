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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:24:00 - 2022-06-28 15:27:30
Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na müthiş yakıştırma. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Demirtaş'ın yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Suriye'ye operasyon yapıyorsan yap' dedi. Operasyon başlayınca da karşı çıkıyor, "Oraya sakın girmeyin. Orada ne işimiz var?" diyor. Samimiyetsiz bir iki yüzlünün yapacağı siyaset bu kadar olur. Vantilatör pervanesiyle yarışıyor” dedi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Doğru Söylemiş Aynen Öyle.

kafkasyalı

aynen öyle triger kayışını koparmış durumda
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