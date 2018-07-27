0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kendini üzme' ziyareti

24 Haziran hezimeti sonrası suların durulmadığı CHP'de bazı partililer, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na destek vermek için parti genel merkezine geldi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:17
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kendini üzme' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek amacıyla parti genel merkezine gelenleri kabul etti.

Olağanüstü kurultay çağrıları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak göreve devam etmesini isteyen bir grup, sabah saatlerinde Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi.

Hazırladıkları dövizlerle genel merkez önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, görüştüğü Ankara Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Onur Dedeoğlu, eski CHP Altındağ İlçe Başkanı Mustafa Erdoğdu, eski Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki değişim ve gelişimde gençlerin rolünün çok önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:17
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Söğütözü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li isim topladıkları imza sayısını açıkladı!
    1. CHP'li isim topladıkları imza sayısını..
    2. Başı koparılmış halde bulunan çocukla..
    3. "Singapur heyeti İslam liselerine..
    4. Erdoğan, Güney Afrika'da mevkidaşıyla..
    5. Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu..
    6. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
    7. Gazze sınırında 18. Cuma gösterileri
    8. FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni..
    9. Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar..
    10. Yeni sezon öncesi Galatasaray'da..
    11. MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle..
    13. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    14. Binali Yıldırım'dan genç çiftlere..
    15. Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü..
    16. Ekmek zammının ardından susamsız simit..
    17. Katil İsrail'den Gazze sınırına hava..
    18. Sapık linç edilmişti... Kaçırılmaya..
    19. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Hür..
    20. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor