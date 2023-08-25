Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevindeydi! Fatih Tezcan tahliye edildi

Tezcan tahliye olduğunu Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Fatih Tezcan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Esselamualeykum! Aranızdayım… Elhamdulillah…

Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.



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