Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevindeydi! Fatih Tezcan tahliye edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevinde bulunan Fatih Tezcan tahliye edildi.
Tezcan tahliye olduğunu Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Fatih Tezcan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Esselamualeykum! Aranızdayım… Elhamdulillah…
Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.
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