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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevindeydi! Fatih Tezcan tahliye edildi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevindeydi! Fatih Tezcan tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:57:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevindeydi! Fatih Tezcan tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldır cezaevinde bulunan Fatih Tezcan tahliye edildi.

Tezcan tahliye olduğunu Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Fatih Tezcan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Esselamualeykum! Aranızdayım… Elhamdulillah…

Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.


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