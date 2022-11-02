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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert uyuşturucu cevabı Ümit Kocasakal'dan!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert uyuşturucu cevabı Ümit Kocasakal'dan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden iktidarı hedef aldığı uyuşturucu iftirasına en sert cevap Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 01:28:00 - 2022-11-02 01:35:15

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iftirasına tepki gösterdi.

Uyuşturucu ile mücadelede en sert kanunların Türkiye'de olduğuna dikkat çeken Kocasakal, yasalarımızda uyuşturucu tacirlerine sert yaptırımların bulunduğunu ifade etti.

Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

Üslup ve içerik bakımından birilerinin kullanabileceği birtakım söylemlerde bulunmak siyaseten de kendilerine fayda getirmez. Ülke bakımından da doğru değildir.

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