Kemal Kılıçdaroğlu'na ayar üstüne ayar! Resmen eşekten düşmüşe dönecek

Star yazarı Halime Kökce, Türkiye'yi sarsan depremin yıkıcı sonucunun müsebbibi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi.

"CHP'nin bu süreçte yaptığı tek şey, provokasyon oldu" ifadelerini kullanan Kökce, özetle şunları kaydetti:

"Maraş merkezli iki depremin sonuçları afetin büyüklüğü hakkında herhalde artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile ikna etmiştir diyeceğim ama kendisi yıkıcı sonucun müsebbibi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni işaret etmiş. Öyle anlaşılıyor ki 6'lı masa birlikte yönetseydi ülkeyi böyle bir deprem yaşansa bile sonuç bu kadar vahim olmayacakmış.

Bir de "Asrın felaketi" deyip abartıyormuşuz olan biteni. Sonuçta bir kepçe göndererek Hatay Havalimanı'nı onarabileceğini düşünen bir tecrübe ve vizyon noksanından böylesi bir afet karşısında yara saracak, işin ucundan tutacak bir çaba beklemekte hata etmişiz. CHP'nin bu süreçte yaptığı tek şey, açık konuşalım, provokasyon oldu. 10 şehrimiz depremin etkisi altında harap olmuşken, üç şehrimizde hayat tamamen durmuşken, adeta can pazarı kurulmuşken, insanlar onlarca yakınını kaybetmenin şoku içinde neye uğradığını şaşırmışken "Hatay Havalimanı'nı yapmaya gidiyoruz, gelin tutuklayın bizi" lafını edebilen biri için ne diyebiliriz ki. Ne millet olmaktan ne dayanışmadan ne kardeşlikten ne insanlıktan haberdarsınız.

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Böyle bir günde bile millet olma refleksi gösteremeyenlerin kendilerine bir dönüp bakmasında fayda var. Enkazdan çıkacak yakınlarını bekleyenlerin metaneti, uzatılan yardımı "Ben aldım diğerlerine ver" diyenlerin tok gözlülüğü, canı pahasına yardıma koşanların fedakarlığı, başına bir felaket geldiğinde anında devlet refleksi göstererek organize olan bu milletin feraseti her zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayan en değerli sermayemizdir. Ve siz güzel hasletlerle maruf bu millet için siyaset yapmaya layık olmadığınızı bir kez daha gösterdiniz. Çünkü derdiniz millet değil. (...)"