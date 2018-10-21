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Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti

İngiltere’de akıl almaz ifadelerle Türkiye’ye saldıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, yalan ve iftiralarını peş peşe sıraladı.

21 Ekim 2018 Pazar 08:18
Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oxford Union'da bir konuşma yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Oxford'a gitmeden önce İngiltere'nin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ve İşçi Parti'nin gölge dışişleri bakanının da dahil olduğu siyasetçilerle bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu,  Oxford'a gitmeden önce Londra'da BBC’ye skandal açıklamalarda bulundu. Ardından öğrencilerle bir araya gelen skandal açıklamalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalan ve iftiraların sadece bir bölümü bile bu kadarı olmaz dedirtti. 

TERÖRİSTLERİ AVUKATI 

Türkiye’yi küçük düşürmek için elinden geleni yapan Kılıçdaroğlu hem yalanlar söyledi hem iftiralarını peş peşe sıraladı. Bununla da yetinmeyen genel başkan, teröristlerin yılmaz savunucusu rolünü üstlendi. Tüm bunları ve skandal açıklamaları yaparken Kılıçdaroğlu’nun yüzü bile kızarmadı. Akıl almaz ifadeler kullanan CHP lideri, Türkiye’de demokrasinin ve can güvenliğinin olmadığını iddiasında bulundu. Dur durak bilmeyen Kılıçdaroğlu, attığı iftiralar sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere ödemek zorunda kaldığı tazminat cezaları için “İfade özgürlüğüm engelleniyor” ifadelerini kullandı. Göz göre göre yalan söylemekten çekinmeyen genel başkan, teröre destek verdikleri gerekçesiyle ihraç edilen sözde akademisyenleri mağdur göstermeye kalkıştı. 

SKANDAL SÖZLER 

Hainlerin avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu’nun, böylece teröristlere bakış açısını bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Genel Başkanı, terör örgütü PKK’ya her türlü desteği sağlayan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını da ihanet gibi sözlerle eleştirdi. CHP’nin ihaneti o kadar ileri seviyeye taşımak için kendisiyle yarışıyor. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye akıl almaz ifadelerle saldırdığı konuşmaları, parti yetkililerince İngilizce’ye çevrilerek yabancı basın mensuplarına tek tek dağıtıldı. 

HDP’YLE İTTİFAKI AÇIKLADI 

Kılıçdaroğlu, İngiltere’de 2019 yerel seçimine ilişkin soruları cevaplanırken ağzındaki baklayı çıkardı. CHP lideri, ittifak konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı HDP’yle ittifak yapabileceklerini açık bir şekilde belirtti. “Demokrasiden yana olan bütün partilerle işbirliği yapıyoruz” diyen genel başkan “İyi Parti de olabilir Saadet Partisi de olabilir HDP de olabilir” yorumunda bulundu. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 08:18
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