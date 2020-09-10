  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu yine gündemde! Melih Gökçek fena tiye aldı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu yine gündemde! Melih Gökçek fena tiye aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ölümcül koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini iddia ederek "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın" ifadelerini kullandı. Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini fena tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:26:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye; ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadele ile dünya ülkelerinin dikkatini çekti.

Güçlü sağlık alt yapısı ve özverili sağlık çalışanlarıyla koronavirüse karşı güçlü bir mücadele veren Türkiye'nin politikasını sert sözlerle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündeme geldi.

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin yetersiz ve yanlış olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, öne sürdüğü stratejiyle salgını engellenebileceğini iddia etti.

CHP lideri Kılıdaroğlu, alay konusu olan o konuşmasında "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güldüren sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nu fena tiye alan Gökçek, "Teklifimdir, acilen sayın Kılıçdaroğlu'nu bilim kuruluna atasınlar. Bir ayda corona'nın anasını ağlatır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Türkiye 4 koldan atağa kalktı! İnsansız ordu kurulacak
Gündem

Türkiye 4 koldan atağa kalktı! İnsansız ordu kurulacak

Türk savunma sanayisinin amiral şirketleri, kendi işini kendisi görebilen (otonom) insansız araçlar geliştirmek ve bunların çoklu olarak kul..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı