Kemal Kılıçdaroğlu yine gündemde! Melih Gökçek fena tiye aldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ölümcül koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini iddia ederek "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın" ifadelerini kullandı. Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini fena tiye aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye; ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadele ile dünya ülkelerinin dikkatini çekti.
Güçlü sağlık alt yapısı ve özverili sağlık çalışanlarıyla koronavirüse karşı güçlü bir mücadele veren Türkiye'nin politikasını sert sözlerle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündeme geldi.
Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin yetersiz ve yanlış olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, öne sürdüğü stratejiyle salgını engellenebileceğini iddia etti.
CHP lideri Kılıdaroğlu, alay konusu olan o konuşmasında "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" ifadelerini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güldüren sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nu fena tiye alan Gökçek, "Teklifimdir, acilen sayın Kılıçdaroğlu'nu bilim kuruluna atasınlar. Bir ayda corona'nın anasını ağlatır" ifadelerini kullandı.