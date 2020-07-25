Kemal Kılıçdaroğlu tek başına girdiği seçimi kazandı
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda tek başına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, bin 251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi.
CHP 37. Olağan Kurultayı'nda saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te sona erdi.
Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, bin 251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.