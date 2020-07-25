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Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu tek başına girdiği seçimi kazandı

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda tek başına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:43:00 - 2020-07-25 18:55:14
Kemal Kılıçdaroğlu tek başına girdiği seçimi kazandı

 CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, bin 251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi.

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te sona erdi.

Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, bin 251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

 

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Yorumlar

4321 cevap

Be adam sen AKP’nin genel başkanına veya MHP nin genel başkanına bu güne kadar rakip olanı gördünmü ?
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tr244

hayırlı olsun
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