Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de Esed'in de katılacağı toplantı yapacağız

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin inisiyatifiyle, Suriye'de çözüm için bir Türkiye konferansı düzenleyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, toplantıya Esed rejimi, destekçileri ve muhalifleri davet edeceklerini, terörörgütü YPG ve ilişikli oluşumları ise dışarıda tutacaklarını vurguladı.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonu desteklediklerini ekleyen Kılıçdaroğlu, bunun, Esed rejimi ve bölgedeki gelişmeleri takip eden ABD ve Rusya ile iş birliği içinde olması gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Esed ile doğrudan bir görüşmenin, Türkiye'nin güneyindeki sorunu çözmede büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Daha önceden Beşar Esed ile görüşen CHP'li milletvekilleri.