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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta bir muhtarın HDP çıkışı ile zor anlar yaşadı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta bir muhtarın HDP çıkışı ile zor anlar yaşadı

Sinop'ta 'CHP'nin HDP ile ittifaktan rahatsızlığını' dile getiren muhtar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:47:00 - 2021-04-08 16:56:06

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği illerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak kurduğu gerekçesiyle zor anlar yaşıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen CHP Lideri, bir muhtarın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

HDP ile ittifak soruldu

Ekonomik olarak yaşadığı problemleri dile getiren muhtar ardından Kemal Kılıçdaroğlu,"Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum." diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri derin bir endişeyle dinlediği ve sözleri tek tek not ettiği görüldü.

"HDP'yle beraber bir parti olduk demedik"

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap verdi. CHP Lideri, HDP ile ittifak yapmadıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız." dedi.

 

 

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Yorumlar

Emrk

Muhtar kem küm etmiş kıloçdaroğlu güzel cümle kurmuş merakım şu hdp kapatıldığında hdp seçmeni CHP oy verirse ne diyeceğiniz sonuçda bir partiye oy verecekler adalet her yerde olmalı sadece hukukta değil
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1905

muhtar haklı bu chp zihniyeti hiç değişmez hdp yoksa ittifak nasıl kuracak bunlar zaten iktidar olamaz her beyhude hayal görüyorlar
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