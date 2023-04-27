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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine bela okudu!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine bela okudu!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 23:33:00 - 2023-04-27 23:42:54

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik ılımlı mesajları arşivlerdeki yerini korurken, 14 Mayıs sürecinde "Kimin PKK ile ilişkisi varsa Allah belasını versin" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimi öncesinde PKK terör örgütü ve uzantılarına ilişkin ılımlı mesajlar verirken, 14 Mayıs sürecinde ise "Kimin PKK ile ilişkisi varsa Allah belasını versin" demeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun birbiri ile çelişen açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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