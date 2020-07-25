Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde "İktidar kurultayı" başlığı altında gerçekleştiriliyor. Genel Başkan adaylığı için saat 15.00'e kadar verilen sürenin saat 17.00'ye kadar uzatılması talebi Başkanlık Divanı tarafından reddedildi. Sürenin dolmasının ardından açıklama yapan Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, diğer üç adayın gerekli imzayı toplayamadığını ve Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğunu ilan etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı.

Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 18.15'te sona erdi.

Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, bin 251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.