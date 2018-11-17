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Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet edenlerden hesap soracağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37
Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet edenlerden hesap soracağız

Sarıyer'de düzenlenen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekiller ile mahalle temsilcileri katıldı. Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti. Sözlerine "İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizin yeni bir durum değerlendirmesini yapmak zorunda bırakıyor" diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Hep beraber Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle oturup yeniden düşünmek zorundayız. Gün düşünmek ve düşüncemizi eyleme geçirme zamanıdır. Her bir CHP'ye düşen büyük görevler var. Bu görevlerin bilincinde olarak biz geleceğimizi yeniden inşa etmek zorundayız. 

"İSTANBULLU NEFES ALMAK İÇİN CHP'Lİ BELEDİYELERE GELİR"
Yerel seçimler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim bu ülkeye karşı bu çocuklara karşı, Mustafa Kemal'e karşı, silah arkadaşlarına namus borcumuz var. Hiçbir ayrım yapmadan hangi görüşten olursak olalım bütün gerçekleri sokak sokak, meydan meydan anlatmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuzdadır. Önümüzde yerel seçimler var. Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye'de kökleştireceğiz. İstanbul'da İstanbullu nefes almak için CHP'li belediyelere gelir. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde demokrasi vardır. Kadın erkek eşitliği vardır. Düşünceye saygı vardır. İnsanlar rahat ve özgür gezerler. Şimdi bunu Türkiye genelinde yaymak, yaygınlaştırmak hepimizin ortak görevidir. Bu seçimlerde gençler için öngördüğümüz, kadınlar için öngördüğümüz yüzde otuz üç ve yüzde yirmi kotasına aynen uyacağız" dedi.

"İSTANBUL'U YAŞANABİLİR BİR KENT YAPACAĞIZ"
"16 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. İstanbul'a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a ihanet edenleri İstanbul'dan çekip çıkarmak, İstanbul'un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. İstanbul'a ihanet edenlerden hesap soracağız. Rant için para için, köşeyi dönmek için insanları sürdüler. Yerlerinden yurtlarından ettiler. Yandaşlarına büyük rantlar sağladılar. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. Biz İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağız. Biz İstanbul'u dünyanın bütün metropolleriyle yarışan yaşanabilir bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MÜCADELEMİZ İNSANLIK İÇİNDİR"
Kılıçdaroğlu, İstanbul'u dünyanın imrendiği bir metropol yapacaklarını belirterek, "Zor koşullarda mücadele etmek bize yakışır. İnadına mücadele etmek bize yakışır. Yetimin hakkını sormak bize yakışır. Alın terine değer vermek bize yakışır. Bulunduğu mahalleden kentsel dönüşüm yapıyoruz diye insanları İstanbul'un dışına sürgün edenleri alıp, o kentin rantından fakir insanları yararlandırma görevi bize düşer. Biz bu görevi onurumuzla yapacağız. Adalet duygumuzla yapacağız. Kadın erkek, yaşlı genç demeden hep birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz insanlık içindir. Demokrasi içindir. Biz bu mücadeleyi verdiğimiz zaman, akşam başımızı yastığa koyduğumuzda verdiğimiz mücadelenin keyfini yaşayacağız. İstanbul'u 5 yıl içinde bütün dünyanın imrendiği en önemli metropollerden birisi haline getireceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37
  1. İstanbul
  2. kemal kılıçdaroğlu

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