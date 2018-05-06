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Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye neden destek vermiyor?

Önceki gün seçim çalışmalarına Yalova'da start veren Muharrem İnce, mitinginin televizyonlardan canlı yayınlanmamasına Twitter hesabından isyan ederken Akşam Gazetesi'nden Serkan Fıçıcı herkesin merak ettiği o soruyu İnce'ye sordu.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:58
Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye neden destek vermiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün seçim çalışmalarının startını verdi.

Mitinginin canlı yayınlanmamasına Twitter hesabı üzerinden isyan eden İnce'ye Akşam Gazetesi'nden Serkan Fıçıcı, "Muharrem Bey... Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu 6 milyondan fazla takipçisi olan Twitter hesabında sizden hiç söz etmiyor. Yalova mitinginizi görmedi, göstermedi, hiçbir açıklamanızı paylaşmadı. Televizyon kanallarından önce Kılıçdaroğlu’nun desteğini almayı deneseniz..." cevabını vererek dikkat çekti.

Fıçıcı sözlerine şöyle devam etti:

"FARKINDA MISINIZ?"

Muharrem Bey... CHP’nin kurumsal Twitter hesabı da sizin mesajlarınızı RT yapmıyor, paylaşmıyor. Sn. Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin bu tavrına karşı sizin adınıza benden başka mücadele eden yok. Farkında mısınız?

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:58
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