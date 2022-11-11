Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Resmen yer yerinden oynayacak

Kurtuluş Tayiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olamadığı takdirde CHP genel başkanlığından istifa edeceğini ileri sürdü. "Ana muhalefet partisi lideri olarak son ana kadar kendi adaylığını dayatıp bunu başaramadığında kulağının üstüne yatmak olmaz; istifa edip partisini başka isme bırakmak zorunda kalacaktır. Siyasetin gereği budur. Bunun seçim öncesi mi sonrası mı olacağı hususu sadece bir ayrıntıdır" ifadelerini kullanan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı adaylığının kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesinde şüphesiz ki haklı; İYİ Parti'yi Meclis'e taşıyan, DEVA ve Gelecek gibi küçük partilere itibar kazandıran, bu yapıları Altılı masada bir araya getirme başarısını gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefete öncülük eden ismin cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini görmesi doğaldır.

Kemal Bey de böyle düşündüğü için rakip adayları geri plana iterek kendi ismini öne çıkardı. Baştan bu yana da bir araya getirdiği muhalefet adına adaylık belirleme sürecini bu temelde yürütüyor.

Fakat, muhalefete yön veren güç çevreleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı. Bu güç çevreleri, masanın diğer büyük bileşeni olan İYİ Parti ve küçük ortaklarını da etki altına alarak Kılıçdaroğlu'nun kenara çekilmesini dayatıyor.

Kılıçdaroğlu ise adaylık konusundaki iddiasını bugüne kadar güçlü bir şekilde sürdürdü. Adı geçen belediye başkanlarının aday olamayacaklarını ısrarla tekrarladı. Aday belirleme sürecinde ipleri şu ana kadar elinden hiç bırakmayarak ortaklarına geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Ne var ki Kılıçdaroğlu, şu ana kadar ne CHP'ye ne Altılı masaya kendisini kabul ettirebildi. Her tökezlediğinde İYİ Parti'nin muhalefetiyle karşılaştı. Meral Akşener, her fırsatta belediye başkanlarını Kılıçdaroğlu'nun önüne dikmeye çalıştı.

Gelinen aşamada Altılı masa için zaman daraldı, seçenekler ise azaldı; 2023 cumhurbaşkanı adayı için karar verme zamanı geldi. Fakat Altılı masa aday konusunda hala bir mutabakata varamadı.

Altılı masada son durum ve pozisyonlar şöyle: Kılıçdaroğlu, son ana kadar kendi adaylığında ısrar edecek; Meral Akşener de son ana kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacak. Bu durumda da ya Altılı masa dağılacak ya da Kemal Kılıçdaroğlu baskılara dayanamayarak geri adım atıp Meral Akşener'in işaret edeceği bir ismin adaylığına rıza gösterecek. Bunu kabul ettiği anda Kılıçdaroğlu için -doğal olarak- istifa çanları çalmaya başlayacak. Zaten başka seçenek de kalmaz. Ana muhalefet partisi lideri olarak son ana kadar kendi adaylığını dayatıp bunu başaramadığında kulağının üstüne yatmak olmaz; istifa edip partisini başka isme bırakmak zorunda kalacaktır. Siyasetin gereği budur. Bunun seçim öncesi mi sonrası mı olacağı hususu sadece bir ayrıntıdır. Kılıçdaroğlu da bu gerçeğin farkında!"