Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun geçmişteki kavgaları yeniden gündemde

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

Sandığın seçmen önüne geleceği gün yaklaştıkça heyecan artıyor.

İktidar da muhalefet de sahada kampanya yürütüyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun tempoda seçmeniyle buluşmaya devam ediyor.

Çok başlı muhalefette de mitingler peş peşe yapılıyor. Çoğu ilde istenilen ilgi görülmese de HDP destekli 6'lı masa liderleri çeşitli şehirlerde boy gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dünyanın en çapsız başbakanı"

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çıktığı mitinglerde milliyetçilik vurgusu yaparken Türkiye'nin geçmişteki Suriye politikasını ve Süleyman Şah Türbesi'nin DEAŞ nedeniyle Türkiye'ye getirilmesini eleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, o dönemin AK Partili Başbakanı, şimdi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak Millet İttifakı ortağı Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile eski polemiklerini akıllara getiriyor.

Davutoğlu'nu görevde olduğu dönemde "Dünyanın en çapsız başbakanı" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri sosyal medyada yeniden gündeme gelirken ikilinin eski polemikleri bir videoda derlendi.

İkilinin geçmişteki kavgaları ve şu an mevcut ittifak içindeki anlaşmazlıkları sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen yeni bir slogan oluşturdu.

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