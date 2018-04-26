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Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumartesi günü partisinin il başkanlarıyla Kayseri'de bir araya gelecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:15
Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de  partisinin il başkanlarıyla buluşacak. Daha önce belediye başkanlarıyla  Konya'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmak için Kayseri'yi  seçti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, bu cumartesi, partisinin 81 il başkanının  katılımıyla Kayseri'de yapılacak toplantıya başkanlık edecek.  Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, basına kapatılacak  toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, ittifak çalışmaları,  milletvekili seçimleri ve seçime hazırlık konuları değerlendirilecek.  Toplantıda, il başkanları da söz alarak, illerindeki seçim  çalışmalarına ilişkin bilgi aktaracak.

 Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlarıyla yaptığı toplantıyı tamamladıktan  sonra pazar günü Marmaris'e geçerek "Yerel Medya Çalıştayı"na katılması  bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun her bölgesinden çok sayıda  basın mensubunun katılacağı çalıştayda konuşma yapacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:15
  1. Konya
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kayseri

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