Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsan iddia! İşte kulislerden sızan 6'lı masa planı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Ankara kulislerinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia sızdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu yanında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda İmamoğlu ve Yavaş'ı "yiğitlerim" diye sundu.

Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun; DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin seçime yeteri kadar etkisi olmadığını düşündüğü ve İmamoğlu ile Yavaş'ın popülaritesine sarıldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 6'lı masayı dağıtacağı da öne sürüldü.

CHP Genel merkezinin kamuoyuna açıklamadığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 4 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın diğer ortaklarından ümidini kestiği iddia ediliyor.

Öte yandan 'Alevi' videosunun İYİ Parti tabanında da rahatsızlığa sebep olduğu, İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na gelecek oyların bu sebeple düştüğü belirtildi.

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