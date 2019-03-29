Kemal Kılıçdaroğlu, ezan ile selayı karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlediği miting sırasında cenaze selası okunurken, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ortak miting yapmak üzere Manisa'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesi Turgutlu ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

Atatürk Bulvarı Koza Pazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eşlik etti. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'ı tanıttı.

Kılıçdaroğlu, konuşurken bir camiden sela okunmaya başladı. Konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin de uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.