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Kemal Kılıçdaroğlu, ezan ile selayı karıştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da miting sırasında cenaze selası okunurken, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 18:45
Kemal Kılıçdaroğlu, ezan ile selayı karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlediği miting sırasında cenaze selası okunurken, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ortak miting yapmak üzere Manisa'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesi Turgutlu ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

Atatürk Bulvarı Koza Pazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eşlik etti. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'ı tanıttı.

Kılıçdaroğlu, konuşurken bir camiden sela okunmaya başladı. Konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin de uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:45
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Meral Akşener
  6. Yaşar Okuyan
  7. Bedri Serter
  8. Önder Aydın
  9. Özgür Özel
  10. Çetin Akın
  11. İlker Uyar
  12. İYİ Parti
  13. AK Parti
  14. Turgutlu
  15. Aydın
  16. CHP

YORUM YAZ

  • çapanoğlu çapanoğlu 36 dk önce
    Meral temel kemal o okunan sizin selanizdi...Sağırlı düdüklüyorlarmış ta bu ses nerden geliyor diyormus. Kemal seninkide o hesap...
  • Hilâl Hilâl 37 dk önce
    Dandik keMal'insağlık durumu kritikçokçaresizvakaacilen tıp çarebulsun inenmerdivene çıkmayaçalışıyor ezanı selayı karıştıriyor bay keMal
  • DayıDayı38 dk önce
    Böyle sahtekarlık dünyada hiç görülmedi sahte peygamber gibi ne kadar çok insan peşinden gidiyor hiç bir bilgi yok boş teneke hayret ediyorum.
  • NurNur39 dk önce
    İslamla alakası yokki bu da bizde müslümanız kalbe bak diyenlerden farzdan sünnetten ezandan namazdan bir haber
  • NAZİF KOCATÜRKNAZİF KOCATÜRK42 dk önce
    ADAM NE ANLAR EZEN'DAN, SELA'DAN..?ONUN DİNİNDEN DEĞİL Kİ SELA'LAR, EZANLAR...
  • AhmetAhmet43 dk önce
    Hergün cuma kılmıyorki aradaki farkı bilsin.
  • yediemirleryediemirler44 dk önce
    Senin Salan da okunmayacak sıfatsız.....
  • selim akayselim akay45 dk önce
    fetö kumpascısı bu. kasedi var. fetö ne derse onu yapmak zorunda. bu ülkeye ait biri değil

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