Kemal Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüzde 1,2 düştüğünü söyleyerek "Görünce gözlerime inanamadım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Görünce gözlerime inanamadım"
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay'ında tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında eline ulaşan bir anketin sonuçlarını açıkladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin "Geçen bir arkadaşım bir anket getirdi. Vatandaşların TBMM'ye güveni yüzde 1,2. Görünce gözlerime inanamadım. Çok acı bir tablo. Bu meclis Cumhuriyeti kuran meclisti. Bunun sorumlusu kim?" ifadelerini kullandı.