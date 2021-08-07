Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerine çizik attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını cevapladı. Orman yangınları, mülteciler gibi konulara değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

"Talep gelirse aday olunur"

Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok. Millet İttifakı'nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir' dedim. Talep gelirse olunur." ifadelerini kullandı.

Yavaş'a ve İmamoğlu'na çizik!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Mansur Yavaş' ve 'Ekrem İmamoğlu' isimlerinin konuşulmasıyla ilgili ısrarlı soruyada yanıt veren CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

Medya isimler, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp 'Ben burada kalacağım' dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyor. Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler.