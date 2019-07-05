Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski sistemi istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine "Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz" dedi.

"Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik"

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine "Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz" ifadelerini kullandı.