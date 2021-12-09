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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, bu terbiyesizliği böyle açıkladı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu, bu terbiyesizliği böyle açıkladı

CHP’li birçok vekil Kılıçdaroğlu’nun o el hareketine yönelik “öyle bir şey yapmadı, masaya vurdu" bazı vekiller de “elinin arkasına vurdu” diyorlardı, şimdi Kılıçdaroğlu, o el hareketini neden yaptığını itiraf ederek kendi vekillerini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:33:00 -

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ahlak dışı bir el hareketi yaptı. Skandal harekete tepkiler yağarken CHP'liler Kılıçdaroğlu'na sahip çıkarak destek verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" diyerek milletin aklıyla alay etmeye kalktı. Kılıçdaroğlu yaptığı hareketi doğrulayarak kendi vekillerini yalanladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde kürsüde elleriyle yaptığı kapak hareketi için, "Ellerime değil sözlerime baksınlar" dedi.

6 Aralık'taki oturumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Ahlak dışı hareketi gündeme oturdu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çok yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerinden sonra kapak hareketi yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi, TBMM'de gerilime neden olurken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar ve halktan büyük tepki aldı.

"Ellerime değil sözlerime baksınlar"

Kılıçdaroğlu, o hareketi yaptıktan sonra ilk kez konuştu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" cevabını verdi.

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