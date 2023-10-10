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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! Ankara’daki gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! Ankara’daki gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:39:00 - 2023-10-10 16:41:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015’te Ankara’da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da meydana gelen gar patlamasını yıldönümü dolayısıyla anmak isteyen Kılıçdaroğlu, tarihi yanlış hatırlayarak, “10 Aralık” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun üst üste tarihi yanlış hatırlaması üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisine "10 Ekim" diye uyarılarda bulundu.

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