'Kemal Kılıçdaroğlu Başkan olduğunda sizleri de yavaş yavaş kapı dışarı edecek'

Eylül 17 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Olayların ardındaki gerçek altılı masa ve cumhurbaşkanı” köşe yazısında CHP’nin gerçeğini anlatmaktadır. Masada bulunan liderlere; Recep Tayyip ERDOĞAN’a olan öfkelerinden faydalanarak liderlerin fikirlerine ters düşen kaygan bir zeminde tutmak için her türlü çabayı göstermekten geri kalmayan KILIÇDAROĞLU, cumhurbaşkanı olma hayallerini gerçekleştirmek için her türlü esneklik ve hoşgörüyü elden bırakmamaktadır.

“Masanın Cumhurbaşkanı adayı doğal olarak Kılıçdaroğlu’ olacaktır. Olmadığı takdirde altı masanın dağıtılacağı kesin gözüyle bakılmaktadır.” Yazıda anlatılmak istenen ana fikir bu, ancak altılı masa toplantılara baktığımızda orada sanki demokrasi kuralları geçerlidir. Geçerli olsa bile KILIÇDAROĞLU’nun sözü geçerli olacaktır. Bunu şimdiye kadar kesin olarak söylememiştir. Görülen o ki diğer liderleri kendisine mecbur kılana kadar kendi aday olduğunu kesin olarak açıklamayacaktır. Yeri geldiğinde dolaylı şekilde vurgulayacak ve diğer liderlere de aba altında sopa gösterecektir.

Şu gerçeği de ifade etmek lazım ki fikirleri ve zikirleri kendisine benzemeyen beş lideri kendi etrafından döndürmesi onlara aday şansı veriyormuş gibi “Altılı masada bulunan liderler tarafından cumhurbaşkanı adayımız tespit edilecektir.” Bu şekilde ki söylemle onurlandırarak ve sonunda onları sırt üstü düşürecek ve o zaman da kimse onlara sahip çıkmayacaktır. Kendi tabanı bile onlara güvenmeyecek ve orta da ne lider ve nede masadaki verilen sözler kalacaktır.

Siz eğer Recep Tayyip ERDOĞAN’la aynı fikirlere sahip olmanıza rağmen ve uluslararası liderliği kanıtlanmış birisiyle çalışamıyorsanız. Yarın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı döneminde nasıl birlikte çalışacaksınız, CHP kendi zihniyetinde vazgeçmeyeceği gibi bu milletin varlığına düşman olan ABD’nin manda’lığını nasıl kabulleneceksin. Çünkü dün olduğu gibi yarında tüm İslami çağrışımlara düşman olmanız gerekir. Ya tabanınıza ihanet edeceksiniz ya da iktidardan ayrılacaksınız. Kılıçdaroğlu, başkan olduğunda sizleri de yavaş yavaş kapı dışarı edecek diye ona üzülüyorum. Onun için iyi düşünün son pişmanlık fayda vermez, benden bu kadar.