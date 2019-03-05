Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehitlerini yok saydı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’nın içine sızdırdığı teröristlere başlattığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik geçtiğimiz dönemde ‘kontrollü darbe’ ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kema Kılıçdaroğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında 15 Temmuz şehitlerini yok saydı.

Darbe girişimi gecesine ilişkin yaptığı açıklamada şehitlerden tek kelime söz etmeyen Kılıçdaroğlu, “Boğaziçi Köprüsü'nde gencecik bir askerin boğazı kesildi. Görüntüler vardı. Kararname çıkardılar onu öldürenlerle ilgili dava açılamayacağına dair. Bana diyorlar ki siz susun, siz konuşmayın. Siz bu gerçekleri halka anlatmayın. Bende vicdan var. Ben bunları nasıl anlatmayacağım." ifadesini kullandı.