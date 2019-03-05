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Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehitlerini yok saydı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü’ darbe diyerek teröristbaşı Fetullah Gülen ağız birliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de 15 Temmuz şehitlerini yok saydı.

05 Mart 2019 Salı 14:01
Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehitlerini yok saydı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’nın içine sızdırdığı teröristlere başlattığı 15 Temmuz darbe girişimine yönelik geçtiğimiz dönemde ‘kontrollü darbe’ ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kema Kılıçdaroğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında 15 Temmuz şehitlerini yok saydı.

Darbe girişimi gecesine ilişkin yaptığı açıklamada şehitlerden tek kelime söz etmeyen Kılıçdaroğlu, “Boğaziçi Köprüsü'nde gencecik bir askerin boğazı kesildi. Görüntüler vardı. Kararname çıkardılar onu öldürenlerle ilgili dava açılamayacağına dair. Bana diyorlar ki siz susun, siz konuşmayın. Siz bu gerçekleri halka anlatmayın. Bende vicdan var. Ben bunları nasıl anlatmayacağım." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:01
  1. Kema Kılıçdaroğlu
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. CHP

YORUM YAZ

  • ŞenerŞener28 dk önce
    Alkış yapan, marketleri boşaltan şahısların parti başkanı nasıl olacak ki? Zoraki yenikapıya gelip, birlik mesajları yerine siyaset yapan, 2 gün sonra da kontrollü darbe diyen kişi 251 şehit yerine 1 darbecinin yasını tutar elbette. "Reise oy vermeyipte kime vereceğim" diye sorduğum hiçbir muhalifin verecek cevabı yoktu. Böyle bir muhalefet Türkiye namına şanssızlıktır.
  • HaktanHaktan1 sa önce
    Sen sus h.in hdp pkk ile iş birliği yapıyorsun şehitlerimizin kemikleri sızlıyordur hain
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu1 sa önce
    Sahibinin sesi, nefesi. Hiç yoktan güldürür herkesi. Hele atmaya tepesi, 23 nisana kadar geçmez başkanlık hevesi
  • kayamankayaman1 sa önce
    Ataturkun emriyle Dersim bombalandi, bunuda anlatsana,Deniz Gezmisi asanlara soz yok, darbe yapanlari korumak var. Tek aday var % 90 zoraki secim yapildi zoraki oy kullanildi, kullanmayan cezayi Evrenmi yapti Erdoganmi?
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Sende Vicdan mı var ...250 Şehid için söz yok mu insan libası giymiş
  • abcabc1 sa önce
    darbe gerceklesseydi simdi iktidardaydin darbenin siyasi ayagi sensin simdiniye abdye gitmiyorsun

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