Kemal Efendi Vakfı çocukları sevindirdi
Kemal Efendi Vakfı, genel merkezinin de bulunduğu mahallede oturan kız çocukları için her yıl iki dönem halinde düzenlediği “Kur’an-ı Kerim - Dinî Bilgiler” kursunun 2022-2023 yılı Birinci Dönem merasimini gerçekleştirdi.
Merasimde, Kur’an-ı Kerim’i hatmeden, Duha suresinin altında yer alan sureleri ezberleyen, Kur’an alfabesini öğrendikten sonra okumaya geçen öğrencilerle birlikte doğum günü bu tarihler arasında olan öğrenciler için yapıldı. Mahalle için gelenekselleştirilen merasimde şartları yerine getirenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu, dualar okundu ve hayırseverlerin katkılarıyla hediyeler sunuldu.