Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve hangi görevlerde bulundu

Kemal Deniz Bozkurt CHP Esenyurt belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Kemal Deniz Bozkurt’un kim olduğu merak ediliyor. 2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yapan Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli ve kaç yaşında? Kemal Deniz Bozkurt hangi görevlerde bulundu. İşte Kemal Deniz Bozkurt biyografisi.

Kemal Deniz Bozkurt kimdir?

1965 yılında Ardahan’da doğdu. 15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü yaptı.1985 yılından itibaren aktif siyasete girdi. 2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yaptı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

"Esenyurtluları hak ettikleri yönetime kavuşturacağız"

Kemal Deniz Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday adaylığını duyurmuştu. Bozkurt şu açıklamayı yapmıştı: "Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için başvurumu İlçe Başkanlığımıza yaptım. Ilçe Başkanımız Sayın Ali Gökmen ve İlçe Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ilgi alakaları ve kahvaltı organizasyonu için çok teşekkür ediyorum. Başvuruda bulunan diğer Aday adayi arkadaşlarıma da basarilar diliyorum. Bu gün bir daha gördüm ki İlçe Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, örgütümüz ve aday arkadaşlarımız ile beraber 2019 yerel secimlerinde Esenyurtluları hak ettikleri yönetime kavuşturacağız."