Kelle paça tarifi, nasıl yapılır?

Lokantada içtiğiniz Kelle Paçayı aratmayacak tarifle karşınızdayız. Kelle Paça tarifi.

Malzemeler

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağ

1, 5 veya 2 litre su

1 kilo kelle eti (haşlanıp ayıklanmış)

Yapılışı

Unu tereyağında kavuralım. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakalım. Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpalım. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye yavşça ve çırparak dökelim. Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip iki taşım kaynatalım ve tuzunu ilave ediyoruz. Kelle paçayı çorbanız hazır. Afiyet olsun.