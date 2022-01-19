Kelle paça tarifi, nasıl yapılır? Türkiye’nin çorba tercihi araştırıldı; kelle paça zirvede

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor. Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.

Doğal antibiyotik deposu kelle paça zirvede

Areda Survey’in araştırması, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye genelinde özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu. Ankette, kadınların yüzde 20,6’sı kelle paça derken, yüzde 26,9’luk oranla ise kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi.

En çok, 35-40 yaş arası kelle paça seviyor

18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5’lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7’lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği belirlendi.

Kelle paçayı, mercimek çorbası takip ediyor

Türkiye’yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla; yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.

Kelle paça tarifi

Kelle paça nasıl yapılır?

Lokantada içtiğiniz Kelle Paçayı aratmayacak tarifle karşınızdayız. Kelle Paça tarifi.

Malzemeler

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağ

1, 5 veya 2 litre su

1 kilo kelle eti (haşlanıp ayıklanmış)

Yapılışı

Unu tereyağında kavuralım. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakalım. Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpalım. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye yavşça ve çırparak dökelim. Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip iki taşım kaynatalım ve tuzunu ilave ediyoruz. Kelle paçayı çorbanız hazır. Afiyet olsun.

Kelle paça faydaları nelerdir? Kelle paça nelere iyi gelir?

Antioksidan etkisi ile bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur. Yüksek kalorili ve yağlı olmasından dolayı kilo almak isteyenler için sağlıklı bir kilo alımını sağlar ancak yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Enerji verir

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

Çorba için:

1 su bardağı sarı mercimek

1,5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Mercimekleri güzelce yıkayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sarımsakları ezin. Tereyağını eritip soğan ve sarımsakları yağda kavurun. Soğanlar pembeleşince unu da ilave edin ve kavurmayı sürdürün. Bir yandan çırpma teliyle karıştırarak tavuk suyunu ekleyin. Mercimekleri de ilave edin. Son olarak suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzu da ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin. Mercimekler pişince çorbanızı blender’dan geçirin. İnce delikli bir süzgeçten geçirdiğiniz çorbayı yeniden bir taşım kaynatın. Bu esnada tereyağını eritip pul biberi yağda yakın. Biberli yağı çorbanın üzerine döküp yemeğinizi sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Lokanta usulü tam kıvamında mercimek çorbası yapmanın püf noktaları

Küp küp doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları tereyağında sotelerken asla çok yüksek ateşte pişirmiyorlar.

Lokanta usulü mercimek çorbalarına o nefis kıvamı veren ise un! Unu çırpma teliyle iyice tereyağında kavuruyorlar. Çırpma teli de burada önemli bir detay, zira unda hiç topak kalmamasını ancak bu şekilde başarabilirsiniz.