‘Kelin ilacı olsa kendi başına sürer’ demişler! Fehmi Koru’dan İmamoğlu’na taktik

31 Mart yerel seçimlerinin sonucu en çok merak edilen yerlerinden biri kuşkusuz ki İstanbul. 2019'da büyük bir sürpriz yaparak iktidarın elinden İstanbul'u alan İmamoğlu, 2024 seçimlerinde koltuğunu koruma peşinde. 14 Mayıs seçimlerinden sonra dağılan Millet İttifakı ve DEM Parti'den gelen sinyaller İmamoğlu'nun yola yalnız devam edeceği yönünde.

İşte bu kritik tabloyu bugünkü yazısında konu edinen Fehmi Koru, İmamoğlu'nun işinin zor olduğunu ancak imkansız olmadığını da yazdı.

İmamoğlu'nun seçilme şansının ekonomik krizin yaratabileceği dip dalga olabileceğini iddia eden Koru, yazısında şu ifadelere yer erdi:

"Ekrem İmamoğlu, geçen seçimde, CHP’li olduğu için ya da bütün İstanbul’un iyi bildiği, beğendiği, sevdiği biri olduğu için seçilmedi.

Seçilmesini sağlayan en önemli özellik, muhalefetin hemen bütün renklerinin, İstanbul’u iktidara kaybettirmek istemesiydi.

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Bazı partiler için resmi bazıları için sessiz kabule dayalı o ittifak bugün yok.

CHP kendi başına bu seçimde.

Yanında sayılabilecek tek unsur, ekonomide yaşanan sıkıntıların dip-dalga yaratma ihtimali.

Hayat pahalılığı yeniden seçtirir mi?

Küçük bir ihtimal değil bu.

Anavatan Partisi öyle bir seçimin sonucunda -1989’da- elinde olan bütün büyükşehirleri kaybetmiş, bir sonraki genel seçimde de -1991’de- iktidar elinden uçmuştu.

Ekonomi bugünkü iktidarın da en büyük zaafı.

İmamoğlu’nun, üzerinden Saraçhane’deki makamına yeniden ulaşabileceği sihirli halı o: Ekonomik sıkıntıların iktidar aleyhine güçlü bir dip-dalgaya dönüşmesi ihtimali…

Dönüşür mü? Sorunun cevabını 1 Nisan günü almış olacağız."

‘Kelin ilacı olsa kendi başına sürer’

Fehmi Koru, 2018’deki seçimlerden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü çıkarmak için elinden geleni yapıyor. “Geniş mutabakat” sağlanamadığı gerekçesiyle aday olmayan Abdullah Gül’ü her seçimde “pazarlamaya” çalışan ancak kafasındaki siyasetçiyi kamuoyuna kabul ettirmeyen Fehmi Koru’nun, şimdi de İmamoğlu’nu pazarlamak için çaba sarf etmesi hem tepki çekti hem de alay konusu oldu. Fehmi Koru için, “Kelin ilacı olsa başına sürer” yorumları yapıldı.