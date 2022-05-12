Kelin ilacı olsa kendi başına sürer! Canan Kaftancıoğlu da parmak kaldırdı

CHP tarafından düzenlenen “İçimdeki Kırık Kadın” panelinde Av. Filiz Ceritoğlu’nun “Şiddet görenler el kaldırabilir mi?” sözleri üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da elini kaldırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, aile kavramının altına dinamit döşeyen ve tepkilerin ardından AK Parti tarafından kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin yıldönümünü fırsat bilerek İstanbul Kongre Merkezi’nde “İçimdeki Kırık Kadın” isminde bir panel düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul’un yaptığı panele Av. Nazan Moroğlu, yazar Zeynep Aliye, iletişimci yazar Ayşen Şahin ve Selçuk Belediye Başkanı Av. Filiz Ceritoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Canan Kaftancıoğlu parmak kaldırdı

Çoğunlukla CHP İstanbul kadın örgütünden yöneticilerin dinleyici olarak bulunduğu panelde Av. Filiz Ceritoğlu’nun “Şiddet görenler el kaldırabilir mi?” isteği üzerine Canan Kaftancıoğlu da parmak kaldırdı.

Bunun üzerine Ceritoğlu, görülen şiddet karşısında yasal işlem başlatanların da el kaldırmasını istedi. Canan Kaftancıoğlu ve birçok kadının el kaldırması üzerine yapılan interaktif değerlendirmede şiddetin sadece fiziksel olmadığı ve kadınların gerek aile hayatında, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta fiziksel, sözlü, mobbing ve dijital şiddete maruz kaldığının altı çizildi.