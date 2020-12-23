Kelime Oyunu'na damga vurdu! Harf almadan yarışı bitirdi
Bir televizyon kanalında yayınlanan Kelime Oyunu'nun dün akşamki bölümünde Görkem Bey isimli bir yarışmacı, hiç harf almadan bölümü tamamladı ve birinci oldu.
Bir televizyon kanalında ekranlara gelen yarışmada bir yarışmacı hiçbir harf kullanmadan yarışı birinci bitirdi.
Ali İhsan Varol'un sunumu ile ekrana gelen Kelime Oyunu'nun dün akşamki bölümüne yarışmacı Görkem Bey damga vurdu.
Görkem Bey, şahane performansıyla yarışmayı hiç harf almadan tamamladı ve 9800 puanla birinci oldu.
O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.