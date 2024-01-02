'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'
Galata Köprüsü'ndeki Filistin eyleminden dönerken üzerinde tevhid yazılı bayrağı taşıması sebebiyle bir kendini bilmezin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kaldı.
Tevhidin ne olduğundan bihaber kemalistler, konuyu hilafet tartışmalarına getirdi.
Tevhid yazılı bayrağın anlamını anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şunları söyledi:
Bayrağımızdaki Hilal “Lâ ilahe illellah”ı, yıldız ”Muhammedurrasulullah”ı remzeder. Ecdadımız şehit düşersek düşman İslam'a olan öfkesinden Kelime-i Tevhidi çiğnemesin diye ay-yıldızı bayrak edindi. Mossad ajanlarının oyununa gelme! Kelime-i Tevhide düşman olmak, bayrağa da düşmanlıktır.
Öte yandan vatandaşlar da yaşanan üzücü olaya tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
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Üzerinde tevhid yazılı görsel günün en çok paylaşılanları arasına girdi.