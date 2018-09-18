Keleş: Hapisten yeni çıkmış, içmiş içmiş sahaya atlamış

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor karşılaşmasında sahaya giren, hakeme saldırıp maçın yarıda kalmasına neden olan kişinin hapisten yeni çıktığını ve Passolig'inin bulunmadığını söyledi.

Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, saldırganın stada nasıl alındığına anlam veremediğini belirterek, "Sahaya inerek hakeme saldıran kişinin Passolig'i yokmuş. Hapisten yeni çıkmış. İçmiş içmiş sahaya atlamış." ifadelerini kullandı.

Keleş, futbolcular arasında müsabaka sırasında gerginlik yaşanmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Maç oynanıyordu. İlk yarı bitti. Soyunma odasına giderken tribünden bir kişi atladı, geldi ve hakeme vurdu. Hatta ayıran futbolcu da bizim oyuncumuz Oğuz Ceylan. Atlayan kişiyi tuttu. Ortada hiçbir şey yok. Adam indi ve hakeme vurdu. Anlamadık zaten."

Yarıda kalan müsabakayla ilgili önceden benzer olayların yaşandığını hatırlatan Keleş, "Hükmen 3-0'lık bir galibiyet bekliyoruz. Ama tabii oradaki insanlar da mücadele veriyor. Bizim başımıza da gelebilirdi. Bu kişi bir şehri zan altında bıraktı. Oradaki başkanın, yöneticilerin, bütün oyuncuların, herkesin ekmeğiyle oynuyorsun. Bunlar doğru şeyler değil." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı, bir taraftarın sahaya girip hakem Atilla Karaoğlan'a vurması sonucu tatil edilmişti.

Ümraniyespor, Gençlerbirliği maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında sahalarında lider Gençlerbirliği ile yapacakları maçla ilgili de konuşan Ergün Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Gençlerbirliği'ni de yenmek için sahaya çıkacağız. İnşallah bunu başaracağız. Takımımız da herhangi bir mental yorgunluk yok. Emircan Altıntaş'ta hafif bir sakatlık vardı. Balıkesir'e de götürmemiştik. Hafta sonuna yetişebilir."

KAYNAK: AA