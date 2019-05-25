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Keleş: “Bu galibiyet bize moral oldu”

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray’ı yendikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12
Keleş: “Bu galibiyet bize moral oldu”

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray’ı yendikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında lig şampiyonu Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyleyerek, “Öncelikle hayırlısı ile bir sezon bitirdik, kazasız, belasız. Şampiyon olan Galatasaray’ı kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun. Maça gelecek olursak, taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. 41 puan yaptık, orta sıralara yaklaştık. Bizim için iyi oldu. Taraftarımıza armağan oldu bu. Genele gelecek olursak ilk yarı iyi bir çıkışımız vardı. İkinci yarı sakatlıklar, aksilikler ve cezalılarla zor maçlar çıkarttık. Sonuçta iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Avrupa kupalarını kovalamak isterdik ama kısmet. Kadro biraz yetersizdi, biraz sıkıntılar çektik ama anlımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet bize moral oldu. Önümüze bakacağız artık” diye konuştu.



“Başkanımız ne derse o olur”


Yeni sezonda takımda devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Teknik Direktör Hakan Keleş şu cevabı verdi:


“Benim için tecrübe oldu, illa ki hatalar yapmış olabilirim. Bunlardan ders çıkarıp daha iyi olmaya çalışacağım. Ben zaten ekibin içerisindeydim. Başkanımız bana şans verdi. Ben de iyi değerlendirdim, mahcup etmediğimi düşünüyorum. Göreve gelirken de söylemiştim, başkanımız ne derse o olur. Onun düşünceleri bizim için çok önemli. Bakalım, görüşeceğiz, başkanım ne derse o olur.”

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12
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