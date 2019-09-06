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Kelebekler kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtı

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, 2015'te açıldığı günden bugüne 1 milyon 501 bin 568 kişi ziyaret etti- Bahçenin koordinatörü Yasin Selvi: - "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaklaşık 4,5 yıl içinde toplam 1 milyon 500 bin ziyaretçi çekti. Geçen yıl toplamda 400 bin ziyaretçi ağırlamıştık, bu sene bu sayının 500 binlere dayanacağının sinyallerini alıyoruz"- "Daha önce Konya'da bir iklim vardı, o da Hazreti Mevlana'nın manevi iklimi, şimdi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tropikal iklimi de var. İki iklimi artık şehrimizde yaşıyoruz"

06 Eylül 2019 Cuma 11:09
Kelebekler kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtı

KONYA (AA) - ANIL KURU - Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hizmete girdiği 2015'ten bu yana 1 milyon 501 bin 568 kişiye kapılarını açtı.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeğin, larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği Türkiye'de tek, Avrupa'da ise sayılı mekanlar arasında bulunuyor.

Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu kelebek serası, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Açıldığı 2015'ten günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, bu yılın 8 ayındaki 271 bin 568 kişiyle birlikte 1 milyon 501 bin 568 kişi gezdi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış dönemlerinde sayıca daha az ancak kelebeklere ilgisi daha yüksek grupların bahçeye geldiklerini söyledi.

Yaz döneminde ise Konya-Antalya güzergahında tatil bölgelerine giden veya dönen kişilerin ağırlıklı olarak bahçeye uğradıklarına dikkati çeken Selvi, şunları söyledi:

"Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yaklaşık 4,5 yıl içinde toplam 1 milyon 500 bin ziyaretçi çekti. Geçen yıl toplamda 400 bin ziyaretçi ağırlamıştık, bu sene bu sayının 500 binlere dayanacağının sinyallerini alıyoruz. Geçen sene bahçemizi 149 bin 670 kişi ziyaret etmişti. Bu sene ilk altı ayda ise 169 bin 700'ün üzerinde. Bizim asıl ziyaretçi yoğunluğumuz 6. aydan sonraki Şeb-i Arus zamanına kadar olan kısımdır. Daha önce Konya'da bir iklim vardı, o da Hazreti Mevlana'nın manevi iklimi, şimdi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tropikal iklimi de var. İki iklimi artık şehrimizde yaşıyoruz. Bu durum şehre gelen ziyaretçi profilini de değiştiriyor."

Yurt dışından gelen turistlerin tespitinde grupları kullandıklarını ifade eden Selvi, "Bireysel tespit etme imkanımız çok bulunmuyor. Ancak gelen kafileler içinde en önde Taylandlılar bulunuyor. Taylandlıları Malezyalılar takip ediyor. Bu sene 65 binin üzerinde yurt dışından gelen misafirimiz var. " dedi.

-Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 8-12 bin arası kelebeğin yanı sıra 50'si sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu, farklı ölçülerde 1730 camın kullanıldığı bahçe, 1600 metrekarelik alanı ile Avrupa'nın en büyüğü durumunda.

Böcek çeşitlerinin sergilendiği "böcek köyü" ve tropik bahçesi ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapıları aralanıyor. Bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatlerinde ziyaretçi kabul ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:09
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  2. Konya
  3. Tayland
  4. ziyaretçi

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