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Gündem Kelbecer nerede? Kelbecer'in önemi nedir?
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Kelbecer nerede? Kelbecer'in önemi nedir?

Kelbecer önemi | Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Kelbecer nerede?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kelbecer'in önemi nedir? | Azerbaycan son durum | Kelbecer yaşananlar

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:04:00 -
Kelbecer nerede? Kelbecer'in önemi nedir?

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Kelbecer nerede?

Kelbecer nerede? Kelbecer'in önemi nedir?

Yapılan açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Kelbecer' kuzeyde Daşkesen, Hanlar (Gökgöl), Goranboy, kuzeydoğuda Terter, doğuda Ağdam, Hocalı, güneyde Laçin bölgeleriyle komşudur. Alanı 3054 km² olan bölgede; bir şehir, bir kasaba (İstisu) ve 145 köy vardır.

Kelbecer,2 Nisan 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 10 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması gereğince 25 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'a teslim edilmiştir.

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