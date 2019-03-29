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Kelaynaklara özel koruma

Nesli tükenme noktasında bulunan kelaynaklar için Şanlıurfa’da Dicle Elektrik tarafından tedbirlerin yer aldığı özel koruma projesi hazırlandı.

29 Mart 2019 Cuma 16:13
Kelaynaklara özel koruma

Nesli tükenme noktasında bulunan kelaynaklar için Şanlıurfa’da Dicle Elektrik tarafından tedbirlerin yer aldığı özel koruma projesi hazırlandı. Proje ile kelaynaklar elektrik akımına kapılma riski olmadan güven içerisinde barınaklarından ayrılıp, geri dönebiliyor.


Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan Doğa Koruma Milli Parkındaki 261 kelaynak kuşu, her yıl üreme dönemlerinde çiftlikteki yuvalarından çıkarılarak doğaya salınıyorlar. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan kelaynakların yaz aylarında Nil vadisine yaptıkları göçler ise yolda birçoğunun telef olması ve sayılarının azalmasına neden olmasından dolayı engelleniyor. Kuşlar, göç dönemi geldiğinde üreme çiftliğindeki yuvalara alınıyorlar. Kuşlar doğaya salındıklarında ya da yuvalarına geri döndüklerinde daha çok yakındaki elektrik direklerine konup kalkıyorlardı. Bu da kanat açıklıklarının fazla olması sebebiyle elektrik tellerine temas etmelerine ve akıma kapılarak telef olması sebep oluyordu. İşte koruma altındaki kelaynakların bu yüzden telef olmaması için bölgenin dağıtım şirketi olan Dicle Elektrik harekete geçti.


Proje bir yıl önce tamamlandı


Hazırlanan ve yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ‘Kelaynak Koruma Projesi’ ile Fırat vadisinde bu kuşların konup kalktığı elektrik direkleri belirlenerek tümünde iletim hatları izole edildi. Birecik’te bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Dicle Elektrik tarafından yapılan izolasyon çalışmaların ardından Şubat ayından itibaren doğaya salınan ve elektrik akımına kapılarak telef olan hiçbir kelaynak kuşu bulunmadığını bildirerek, enerji şirketine bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ettiler.


Akıma kapılıp telef oluyorlardı


Türkiye’de sadece Fırat Vadisinde yaşam alanı bulan ve 2001 yılında 42’ye kadar düşen kelaynakların sayısı, koruma altına alındıktan sonra alınan tedbirler ile 261’e ulaştı. Kelaynak kuşlarının geniş kanat açıklığına sahip olmaları nedeniyle elektrik tellerine temas edebildiği ve 2016 yılında bu şekilde 13 kelaynağın telef olduğu tespit edilince koruma altındaki bu canlıların yaşaması ve çoğalabilmesi için Dicle Elektrik Dağıtım tarafından ’Kelaynakları Koruma Projesi’ geliştirildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:13
  1. doğa

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