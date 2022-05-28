Kekikli sabun ne işe yarar? Kekik sabunu faydaları ve kullanımı

Kekik bitkisi ballıbabagiller familyasından gelmektedir. Kekik bitkisi genellikle güneşli yerler de yetişmektedir. Kekik bitkisinin boyu ortalama 15-40 cm civarındadır. Kekik bitkisinin birçok faydası bulunmaktadır. İçinde bulundurduğu mineraller ve vitaminler sayesinde hem sağlık alanın da hem de güzellik gibi birçok alanda kekik bitkisi bulunmaktadır. Kekik bitkisinden kekik çayı, kekik kürü yapıldığı gibi kekik sabunu da yapılmaktadır. Kekik aynı zamanda mutfakta baharat çeşidi olarak da kullanılmaktadır.

Uzun yıllardır kullanılan kekik sabununun ham maddesi yağ ve kostiktir. Diğer sabunların aksine petro-kimya içermemektedir. Oldukça güvenli ve saf bir sabundur. Sağlık açısından da zararlı kimyasallar içermemesi nedeniyle uzun yıllardır tercih edilen kekik sabunu günümüzde de çok sık tercih edilmektedir. Sağlımız açısında faydalı olan kekik sabunu doğaya da zarar vermemektedir. Doğada kolayca parçalanır. Kekik sabununu her türlü temizlikte güvenle kullanabilirsiniz.

Kekik sabununu saçlarınızı yıkama da kullanabilirsiniz. Saç temizliğin de istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Saç temizliğini sağlarken saçlarınızı besler ve saçınız da bulunan kepeklerden kurtulmanızı sağlarken kepek oluşumuna da engel olur. Kekik sabunu saç temizliğinin yanı sıra vücut temizliği için de kullanılabilir. Aynı zamanda kekik sabunu ile el ve yüzünüzü de yıkayabilirsiniz. Kekik sabunu akne ve sivilce tedavisinde de kullanılmaktadır.

Şifasından faydanalınan doğal sabunlardan biri de kekik sabunudur.

Kekik Sabunu’nun başlıca faydaları;

Kekik sabunu antiseptik oluşu sayesinde derideki birçok hastalığa, gelir

Kekik sabunu egzama ve mantara bire birdir

Kekik sabunu sedef hastalığına iyi gelmektedir

Kekik sabunu ergenlik sivilcelerini yok eder

Kekik sabunu derideki gözenekleri açar ve rahatlatır.

Kekik sabunu kan dolaşımını arttırır.

Kekik sabunu cilt üzerindeki siyah noktaları temizler

Kekik sabunu egzama ve mantar rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kekik sabunu kekik sabunu vücutta oluşan sedef hastalığına fayda sağlar.

Bacak da oluşan ve kişinin günlük yaşamını zorlaştıran varis rahatsızlığına iyi gelmekte ve varisleri rahatlatmaktadır.

Kekik sabunu ergenlik dönemin de çıkan ve uzun süre geçmeyen sivilcelerin tedavisinde kullanılabilir.

Kekik sabunu saç diplerin de oluşan yara, kaşıntı ve tahrişlere karşı faydalıdır.

Kekik sabunu saç da oluşan kepeklenmeye iyi gelir ve kepek oluşumunu engeller.

Kekik sabunu saçları besler ve saçların güçlendirerek saç dökülmelerini engeller.

Kekik sabunu feri üzerinde ki gözenekleri açar ve derinin hava almasını sağlar.

Kekik sabunu genel olarak oluşan deri hastalıklarına iyi gelir.

Kekik sabunu yüzde ya da vücudun herhangi bir yerinde oluşan siyah noktaları temizler.

Kekik sabunu ciltte oluşan sarmalara ve çatlaklara iyi gelir.

Kekik sabunu cilt temizliğini sağlar ve tıkanmış gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlar.

Kekik Sabunu; cantar, egzama, ergenlik sivilceleri, varis, sedef hastalığına iyi gelir, antiseptik özelliği vardır.

• Bacaklarda oluşan varis rahatsızlıklarında ve varis rahatsızlığına bağlı oluşan ağrıların giderilmesinde kullanılır.

• Vitamin ve mineral deposudur.

• Ağız ve ayak mantarlarında kullanılır.

• Akne oluşumunu engelleyici özelliği bulunur.•

Böcek sokmalarından dolayı oluşan cilt reaksiyonlarını giderici özelliği bulunur.

• Egzama hastalığına karşı faydalıdır.

• Saçların dökülmesini engeller ve kepeği önler.

• Anti-oksidan özelliğine sahiptir.

• Anti-inflamatuar özelliğine sahiptir.

• Anti-aging özelliğine sahiptir.

• Anti-mikrobiyal özelliğine sahiptir.

• Ayaklar kekik suyunda dindendirildiği zaman kas yorgunluğunu alır, kas ağrılarını gideririr ve stresi engeller.

• Ciltte oluşan alerjik reaksiyonlara karşı faydalıdır.