Kekik yağı kalbe iyi gelir mi? | Kekik hoş kokusu ve lezzetiyle yemeklere, salatalara ayrı bir lezzet katar. Güneşli ve sıcak havayı seven dağlarda, ovalarda yetişen kekikten esansiyel yağ da üretiliyor. Bitki olarak tüketildiğinde son derece yararlı olan kekiğin yağı da pek çok konuda sağlığa faydalıdır. Peki, kekik yağı ne için kullanılır? | Kekik yağının faydaları nelerdir?

Kekik yağı ne işe yarar? | Kekik yağı neye faydalı?

Bilimsel çalışmalar kekik yağının iyi bir antibakteriyel olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple antibakteriyel olarak temizlik ve el hijyeni için kekik yağını kullanabilirsiniz.

Özellikle yaz aylarında sinek ve böceklerle başı derde girmeyen neredeyse yoktur. kekiğin kokusu son derece keskindir. Bu sebeple sinekleri ve böcekleri kovmak için kekik yağını tercih edebilirsiniz.

Kekik yağının özellikle rahim kanserini önlediği uzmanlarca belirtiliyor.

Kekik yağını kokladığınızda tıkalı burnunuzun hızla açıldığını fark edeceksiniz.

Kekik yağı öksürük, grup, soğuk algınlığına son derece iyi gelir.

Egzama sorunlarınızın çözümü için kekik yağı ve zeytin yağını karştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Kekik yağını zeytin yağı ile karıştırarak akne olan bölgelere sürebilirsiniz.

Aynı şekilde keki yağı ve zeytinyağını karıştırarak etkili bir ağrı kesici elde edersiniz. Bu karışımı ağrıyan bölgenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Kekik yağını aleo vera yağıyla karıştırıp saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu maske kepek ve saç dökülmesi sorununuzu rafa kaldıracaktır.

Kekik yağını tırnak mantarı sorunu için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kekik yağı nasıl kullanılır?

Bitkisel yağların birçoğu ağız yolu ile tüketilmemelidir. Bu tip yağları satın almadan önce hangilerinin ağız yoluyla tüketilebileceğini danışmanızda fayda var.