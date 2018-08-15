Kekik suyunun faydaları nelerdir?

KEKİK SUYUNUN FAYDALARI

Kekik suyu yüksek tansiyonu dengelemek için kullanılabilir. Bu özelliğinden dolayı da yüksek tansiyon hastaları tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Kekik suyu kanser oluşumu riskini azaltmak için kullanılabilecek bir bitki suyudur. Kolon kanseri, üzerinde inanılmaz etkilidir. Özellikle obezite hastalığı olan kişilerde sıkça rastlanılan sindirim sistemi problemlerine bağlı olarak kolon kanseri gelişme olasılığı artar. Kekik suyu bu riski azaltır. Meme kanserinde kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatır.

Maya enfeksiyonuna karşı kekik suyu kullanılabilir. Ağız ve vajinal mantar enfeksiyonları üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle ağız içinde gelişen pamukçuk hastalığına karşı çok faydalıdır. İçeriğinde bulunan uçucu yağlar sayesinde pamukçuğa karşı iyi gelir.

Kekik suyu cilt sağlığını korumak için yararlanılabilecek bir bitki suyudur. İçecek olarak kullanıldığında cilt ve deri hastalıklarına karşı iyi gelir. Özellikle papatya suyuyla karıştırılarak kullanılırsa egzama ve benzeyen hastalıklara karşı faydalı olur. Akne, bakteri gibi sorunlara karşı iyi gelir. Böcek sokmalarına karşı yararlanılabilir.

Kekik suyu bronşite karşı faydalıdır. Genel anlamda solunum yolu sisteminin sağlığını korur. Soğuk algınlığı, grip, ateş, nezle ve öksürük için kullanılabilir. Bronşları açıcı etkisi bulunmaktadır.

Kekik suyu saç sağlığı için faydalıdır. Farklı otlarla birleştirildiğinde saç sağlığı için daha faydalı olur.

Dökülen saçların tekrar çıkmasını sağlar, saç dökülmelerini engeller.

Kalp sağlığı için kekik suyundan yararlanılabilir. Mükemmel bir antioksidan olan kekik suyu, kalp hastalıklarına yol açan etkenleri ortadan kaldırır. Kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini engeller.

Kemiklerin güçlenmesini sağlayan kekik suyu, mükemmel bir kalsiyum deposudur. 3 gram kekik günlük olarak yetişkin birinin demir ihtiyacının %20'sini karşılayabilir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve düzenli kullanıldığında birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Kemiklerin güçlenmesi için hayati önem taşıyan K vitamini bakımından zengindir.

Kekik suyu düzenli kullanıldığında strese karşı iyi gelir. Stresle mücadeleyi kolaylaştırır ve sinir sistemi fonksiyonlarını düzenler. Stres kaynaklı olumsuz etkileri ve düşünceleri önler.

Kekik suyu göz sağlığını korur. Yağda çözünen A vitamini bakımından zengin içeriğe sahiptir. Bu özelliği mukus sağlığının yanı sıra göz sağlığını da önemli ölçüde korur.

Kekik suyu Alzheimer hastalığına karşı faydalıdır. Alzheimer ileri yaşlara bağlı gelişen bir tür beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığının yanı sıra beyin fonksiyonlarıyla alakalı gelişen hastalılara karşı da iyi gelir. Hafızayı kuvvetlendirir.

Kekik suyu uykusuzluk problemlerine karşı iyi gelir. Uykusuzluğa yol açabilecek etkenleri ortadan kaldıran etkisi bulunmaktadır. Gece yatmadan önce bir bardak kekik suyu tüketmek gece uykuya rahat dalmayı sağlar.

Kekik suyu hazımsızlığa karşı iyi gelir. Kabızlık, gaz, şişkinlik ve bağırsak kramplarını hafifletici etkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vücuda enerji verir. Yorgunluğu, kas ağrılarını azaltır.

Adet sancılarına karşı kullanılabilir. Adet döneminin sağlıklı devam etmesini sağlar.

Kekik suyu, böbrek yetmezliğine bağlı olarak vücutta biriken suyun emilimini kolaylaştırır.

KEKİK SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı kullanıldığında mukus zarına zarar verebilir. Hassas yapılı bünyelerde alerjiye yol açabilir. Kan basıncıyla alakalı problem yaşayan kişiler kekik suyu tüketmemelidir. Aksi halde tansiyon yüksekliğine neden olabilir. Gebelik ve emzirme dönemi için uygun bir bitki değildir. Gebelik döneminde düşüğe neden olabilir. 18 yaşından küçükler kekik suyu tüketmemelidir. Ciddi boyutlarda kalp problemi olan kişiler kekik suyundan kaçınmalıdır.