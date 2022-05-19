Kekik saymakla bitmeyen fantastik baharat: Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik suyu, çayı, yağı faydaları

Kekik neye denir?

Ballıbabagiller familyasından olan kekik 4-5 santim yükseklikte oluşur. Birçok yararı bulunan kekik geçmişten günümüze kadar önemini koruyarak bugünlere kadar gelen bir bitkidir. Halk arasında kara kekik, zahter kekiği, zater ya da çıprıka isimleriyle de anılan zahter otu, gerçekten anıldığı isimlerden de anlaşıldığı gibi her zaman kullandığımız kekik ile aynı familyadan aslında. Latince adı “Thymus” olan Kekik, ballıbabagiller familyasındandır.

Arıların da bal yapımında en çok kullandıkları çiçeklerden olan kekik otunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeden böbrek sıhhatine kadar bir çok verimi var. İşte kumpaslı harcandığında böbrekteki taş ve kumu döken kekik otunun yararları ve şifalı kekik çayı tarifi…

KEKİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan enfeksiyon ya da üst solunum yolları hastalıkları neticeyi ortaya çıkan boğaz sızısını da dindirmek için harcanması gerekir. Kekik çayının bu hastalıklarda tesirli olması için iki yemek kaşığı kekik 3 bardak su, bir diş sarımsak ve 6 damla limonu iyice karıştırıp 10 dakika kaynatıp harcayınız.

Tabiatta birden fazla çeşidi olan kekiğin bedenimize bir hayli verimi vardır. Arılarında bal yapımında en çok kullandıkları kekik bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede en tesirli nebatlardan biridir. Kendine has kokusu ile tarla ve meralarda kendiliğinden yetişen kekik otunun yapraklarından uçucu yağ elde edilir.

Aynı zamanda yapraklar kurutularak çay yapılır. Asırlardan beridir kullanılan kekik otu et yemeklerinde daha çok seçim edilir. Sebebi ise kendine haz tadı ile ete değişik bir tat verir. Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde tıbbi rehabilitasyonda kullanılan kekik otu yapraklarındaki uçucu yağların antiseptik özelliği sayesinde insan sıhhatine mucizevi faydalar sağlar.

Nane ailesine bağlı olan kekik otu zeaksantin, lutein, apigenin, naringenin ve luteolin gibi maddeler kapsar. Bunların yanı sıra B kompleksi, K, C vitaminleri ve folik asit bakımından zengindir. Tabiatta 350’den fazla kekik çeşidi vardır.

Kekik yağı neye iyi gelir?

Kekik yağı sindirim sistemine yardımcı olduğundan, idrar yoluyla vücuttan toksinlerin yok edilmesini tetikler, zihni rahatlatır ve antioksidan olarak işlev görür, mükemmel doğal egzama tedavisidir. Kekik yağı diş çürüğü, diş eti iltihabı, plak ve ağız kokusu gibi ağız problemlerini tedavi ettiği bilinmektedir.

Kekik yağının kullanım alanları

Covitte kekik yağı nasıl kullanılır? Kaynar suya bir ya da iki kez damlatarak buhar banyosu yapabilirsiniz.

-Bir fincan sıcak suya üç damla ekleyerek çay elde edebilirsiniz.

-Ilık suya iki ya da üç kez damlatarak gargara yapabilirsiniz.

-Bir taşıyıcı yağ türü ile karıştırarak başınıza ve vücudunuza masaj yapabilirsiniz.

Kekik yağı akciğeri temizler mi?

Kekik Yağı göğüsteki enfeksiyonları (ciğerler, bronşlar ve gırtlak) iyileştirme ve öksürükleri durdurma yeteneğine sahiptir. Üstelik güçlü antibiyotik kullanmanın aksine böbreklerinizi, kalbinizi, karaciğerinizi, karnınızı ve gözlerinizi bu yağla tehdit etmenize de gerek yoktur.

Kekik yağı nefes açar mı?

Nefes darlığı ve astım hastaları içinde kokusu sayesinde açıcı etki sağlar. Solunumu rahatlatır. Gargara olarak hazırlanan kekik yağı diş etlerini güçlendirerek ağız içi enfeksiyonu azaltır.

Kekik suyu neye iyi gelir?

Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için kullanılabilen kekik suyu mide yanması, ekşimesi ve bulantısına faydalıdır. Ayrıca kekik suyu düzenli olarak tüketildiğinde hazımsızlığı önler ve şişkinlik ile kabızlığı engeller. Antiseptik ve antioksidan özelliğe sahip olan kekik suyu sivilce tedavisini destekler.

Kekik suyunun faydaları ve nasıl kullanılır?

Kekik suyu, mide ve bağırsak problemlerine de birebir etki yapıyor. Gaz sıkışması, şişkinlik, bağırsak krampları ve kabızlık şikayetlerini giderici etkilere sahiptir. Bağırsakları rahatlatır, sindirimin çok daha kolay gerçekleşmesine destek olur. Kekik suyu, aynı zamanda göz sağlığına da faydalıdır.

Kuru kekik suyu nasıl yapılır?

İlk olarak suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ateşten alarak içine kekiği ekleyin. (kaynamadan önce eklerseniz acı bir tat alabilir ve faydalarını yitirir. 10-15 dakika çayın demlenmesini bekleyin, ardından süzgeçten geçirerek tüketin.

İbrahim Saraçoğlu kekik kürü! Vücudu arındıran kekik suyu

Malzemeler:

-2 çay kaşığı taze dağ kekiği

-Su

KEKİK KÜRÜ YAPILIŞI:

1 su bardağı miktarının yarısı kadar suya 2 çay kaşığı kekik koyup 7-8 dakika kaynatın. Kaynayan kekiğin altını kapatıp demlenmesini bekleyin.

NOT: Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun kekik kürünü ortalama en az 3-4 ay düzenli tüketilmelidir. Ayrıca kullanılan kekiklerin taze ve dağ kekiği olması önemlidir.

KEKİK OTUNUN YARARLARI NELERDİR?

Kekik faydaları;

– Yağlı ve karbonatlı gıdaların midede neden olduğu gaz ve kabarıklığa birebir fayda sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde bedendeki özgür radikalleri bedenden idrar yolu ile atar. Yemek borusu mide ve bağırsaklarda zehirli madde birikimini önler.

– Mide ve yemek borusundaki zehirli maddeleri eksiltmek için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtir.

– Böbreklerdeki akışkan oranını dengeleyerek hasarlı bakterileri idrar yoluyla atar. Böylece kum ve taş yaradılışını eksiltir.

– Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine arınmada oldukça tesirlidir. Ciltteki bakterileri yok ederek cildin sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca kirleri gidererek cilde parlaklık sağlar. – Sporcuların sıklıkla yaşadığı adale sızılarına da iyi gelen kekik kapsadığı ayrıştırıcı bileşikler adalelerin gerginleşmesi ya da sıkılaşmasını önleyerek bedenin daha rahat hareket etmesini dayanaklar. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek irin ve ödem yaradılışını da maniler. Kapsadığı K vitamini aynı zamanda kemiklerin gelişmesini dayanaklar.

– Yapılan araştırmalarda günde bir bardak içilen kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine ilave edilen kekik beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle bunalıma ya da strese eğilimli bireylerin harcaması gereken ehemmiyetli bir nebat olduğunu vurguluyor.

– Saç teninde yaşanan her hangi bir deformasyon saç dökülmesine ve eskimesine neden olur. Saçta eksilen vitamin ve minerallerde aynı zamanda bu gibi sıhhat meselelerinin ciddiyetini artırır. Ancak banyo sırasında son durulamada kekik suyu saçlara dökerek bu gidişatı eksilmesini sağlar. Kekik kapsadığı antiseptik özellik sayesinde saç tenini yatıştırır ve hücrelerdeki vitaminleri artırır.

Ayak altına kekik yağı sürmek

Kekik yağını öksürükte kullanmak için odaya 3 ila 5 damla halinde dağıtın.

Kekik yağı ayak altına sürülür mü?

Çocuklarda kullanmak için 1 damla kekik yağını 1 çay kaşığı zeytinyağı ile seyreltebilir ve ayak tabanlarınıza sürebilirsiniz.

Öksürük için kekik yağı kullanımı

Kekik yağındaki aktif bileşenlerin ikisi güçlü antibakteriyel ve mantar öldürücü özelliklere sahip. Araştırmalar, antibakteriyel özellikleri nedeniyle solunum yollarının durumunu iyileştirmesi dolayısıyla kekik yağının antibiyotiklere doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğini iddia ediyor. Kekik yağı da antiviral etki gösteriyor. Solunum yollarında yaşanan birçok duruma aslında bakteriler değil virüsler neden olduğu için, özellikle öksürüğe neden olan durumların giderilmesi için faydalı olabileceği söyleniyor. Elbette ilerleyici bir durumun gelişmemesi için doktora danışmakta fayda var.

“Öksürük için kekik yağı nasıl kullanılır?”

Kekik yağını öksürükte kullanmak için odaya 3 ila 5 damla halinde dağıtın. Ayrıca 2 ila 4 damlasını aynı miktarda hindistancevizi yağı ile karıştırıp göğsünüze, sırtınıza, boynunuza veya ayaklarınızın altına uygulayabilirsiniz. Öksürüğe yol açan bakteriyel durumları tedavi etmek için günde iki kez bir bardak suya 1-2 damla kekik yağı ekleyin. Kekik yağı, içilmesi durumunda bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğinden tüketilmeden önce doktora danışılmasında fayda var. Kullanılması durumunda ise en fazla 2 hafta süreli olarak ve uygun miktarda alınması öneriliyor. Ayrıca 5 yaşın altındaki çocukların kekik yağı içmesi uygun değil. Çocuklarda kullanmak için 1 damla kekik yağını 1 çay kaşığı zeytinyağı ile seyreltebilir ve ayak tabanlarınıza sürebilirsiniz.

Saf kekik yağı nasıl kullanılır?

Harici kullanımlarda ise bir çorba kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı içine 5 damla kekik yağı koyarak karıştırmanız ve bu şekilde uygulamanız gerekir.