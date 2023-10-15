Kekik, sadece 5 dakika yetiyor: Kuru kekik ve suyu doğal ecza deposu! İşte herkesin evinde şifalı aktar ürünü

Kekik faydaları nelerdir? Kekik ne işe yarar, neye iyi gelir? Kekik hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kekik ve faydalarına dair detaylı bilgiler

Kekiğin Faydaları Nelerdir? (kuru kekik faydaları) Az taze, kuru kekik bile nelere faydalı bir bilseniz...

"şifa deposu"

A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

Kasık ağrılarına da iyi gelir.

Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kadınlar için özel günlerin gecikmesini engeller.

Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Uykusuzluk sorununu da giderir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kanserle savaşıyor, kanser hücrelerini yok ediyor.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

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Kuru kekik nasıl kullanılır? 5 dakika yeter

Kuru kekik yemeklere aroma katmak amacıyla genellikle baharat olarak kullanılır. Özellikle et ve balık yemeklerinde tercih edilir. Salatalarda sos olarak kullanılan kuru kekik, çay olarak da tüketilebilmektedir. Özellikle çay olarak tüketimi birçok hastalığın tedavisinde destekleyicidir.

Kuru kekik çayının faydaları

Antiviral özelliklerinin öne çıktığı kekik çayı faydaları genel olarak şunları içerir:

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirir.

Öksürüğe iyi gelir.

İltihap söktürücüdür.

Sindirim sorunlarını düzeltir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Boğaz ağrısını yatıştırır.

Uykusuzluğu giderir.

Adet ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

Kuru kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı yapmak için 2-3 dal taze kekik dalı veya 1 tatlı kaşığı kuru kekik kullanabilirsiniz. Bir fincan su kaynatın. Kaynar suyun içerisine taze kekik dalı veya kuru kekik (ikisinden biri) atın ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenen çayı süzdükten sonra bal ile tatlandırabilirsiniz.

Gece Yatmadan Önce Dağ Kekik Çayı İçmek Neye İyi Gelir? Stresi ve kaygı bozukluğunu azalttığı için gece boyunca daha rahat uyumayı sağlar. Kekik çayı içen kişinin gece boyunca iç organları kendini temizlemek üzere çalışır. Vücutta biriken toksinler en doğal şekilde atılmasına yardımcı olur.

Dağ kekiği yorgunluğu alarak insan vücuduna kuvvet ve güç kazandırır. İştahsızlık problemleri yaşanılan durumlarda iştah açıyı özelliği bulunur. Dağ kekiği sinir sistemi güçlendirme özelliği ile sinir hastalıkları ve özellikle strese bağlı rahatsızlıklarda faydalı olduğu bilinir.

Sabah aç karnına kekik çayı içmek?

Kekik çayı ile zayıflayanlar sabahları aç karnına kekik çayı tüketerek kan dolaşımlarını hızlandırır ve böylece metabolizma hızını artırmalarını sağlar. İyi bir idrar söktürücü olan kekik çayı ile zayıflama sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte sağlanabilir. Sabah kekik çayı içmek metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Kaç çeşit dağ kekiği var? Dağ kekik çeşitleri

Ülkemizde yüksek rakımlı yerlerde ve yaylalarda yaklaşık 40 farklı kekik türü bulunur.