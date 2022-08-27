Kekik çayının faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? Vücuttaki mikrobu kırıyor!

Kekik nedir?

Kekik otu ballıbabagiller familyasından, güneşli yerleri seven, genellikle çorak topraklarda yetişen çok yıllıktır. Kekik, genellikle çeşitli mevsimlik çorba ve soslarda bulunan bir bitkidir. Aynı zamanda pirinç yemeklerine, sebzelere, patatese ve hatta taze ekmeğe popüler bir katkı sağlar. Yapılan çalışmalara göre, kekik çayının faydaları nedir, kekik çayı neye iyi gelir? Kekik hakkında tüm bilgiler haberimizde...

Kekik bir bakıma mutfaklarda en fazla sebze yemeklerini tatlandırmak amacıyla tercih edilebilir. Bunun yanı sıra çorba, balık ve et için kullanılabilecek en ideal baharatlar arasında yer almaktadır. Tabii ki tüm şifalı bitkiler gibi kekiğin de yalnızca mutfaklarda kullanılmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Şifalı bitkilerden yararlanmanın en iyi yollarından biri olan çay olarak tüketmek, kekik için de geçerlidir. Kekik çayı hem farklı ve lezzetli bir çaydır, hem de sağlık açısından birçok derdin de devasıdır. Aşağıda kekik çayının sağlığa faydaları detaylı şekilde yer almaktadır.

Vücuttaki mikrobu kırıyor!

Yapılan araştırmalar, kekik çayının sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu. Vücuttaki mikrobu öldürmeye yardımcı olan doğal çay aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde de etkili.

Hazırlanışı: 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzün. Günde 1-2 defa içebilirsiniz. Kekik çayı hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur. Kekik satın alırken, yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin.

Kekik Çayının Faydaları

Antioksidan etkisi var.

Öksürüğünüzü alır.

Üzerinizde ki yorgunluğu atar.

Vücudunuz için gereken mineralleri içermektedir.

Boğaz ağrılarınıza iyi gelir.

Ağız için yaralarınıza oldukça iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına iyi gelmektedir.

Soğuk algınlığında çok büyük etkisi vardır.

Baş ağrılarınızı geçirmektedir.

Gece yatmadan önce kekik çayı içmek

Günde iki kere: Bu mucizevi etkileri olan çay sabah ve akşam saatlerinde iki kere içilebilir. Aynı zamanda gece yatmadan önce içildiği takdirde yağ yakımını hızlandırdığı söyleniyor. Aşırıya kaçıldığı takdirde sindirim sorunlarına yol açtığı için günde iki fincandan fazla içilmemesi öneriliyor.

Kekik çayı nasıl yapılır?

2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

Kekik çayını kimler içemez?

Yüksek tansiyonu olan kişilerin kullandıkları ilaçların etkilerini azaltabilir. Mide bulantısı veya ishal sorunlarına yol açabilir. Kusma olması durumunda, uzman doktorlarla mutlaka görüşülmelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren kadınlar, yaşlılar ve çocuklar kekik çayı içmemelidirler.

Kekik Çayı Zararları

Gebelik döneminde tüketimi, düşük riskini artırabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerin kullandıkları ilaçların etkilerini azaltabilir. Mide bulantısı veya ishal sorunlarına yol açabilir. Kusma olması durumunda, uzman doktorlarla mutlaka görüşülmelidir.

Kekik çayının faydaları Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu'nun boy uzatmak için önerdiği kür...

Kuru kekik çayı hazırlığında soğuk su içine kuru kekik eklenerek kaynatılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir.



Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır:

-Kronik hastalıklar.

-Öksürme.

-Balgam.

-Uyku düzeninde bozulma.

-Obezite.

-Kas ağrıları

-Kabızlık.

-Kadınsal hastalıklardaki sancı

DİKKAT: Kekiğin şeker düşürücü etkisi olduğu bilinir. Ancak piyasada satılan kekik suları ve yağları tüketimi sonucu ölümcül sonuçlara kadar gidebilen sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki çayların tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.