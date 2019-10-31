Kekiğin faydaları nelerdir? Kekik maskesi nasıl yapılır?

Et yemeklerine ayrı bir lezzet katan kekik son derece yararlıdır. İşte, merak ettiğiniz "Kekiğin faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Dünyanın birçok yerinde yemeklere tat katmak için baharat olarak kullanılan kekik aslında bir şifa deposudur. İşte, kekiğin faydaları...

Kekiğin faydaları nelerdir?

Özellikle ergenlik döneminde akne için büyük bir sorundur. Akne sorunu yaşıyorsanız kesinlikle kekik maskesi kullanabilirsiniz.

Yapılan bilimsel çalışmalar kekiğin kan şekerini düzenlediğini ortaya koymuştur.

Kekik, limon ve balla hazırlayacağınız çayla öksürük sorununa nokta koyabilirsiniz.

C vitamini yönünden zengin olan kekik bağışıklık sistemini güçlendirir.

K vitamini yönünden zengin olan kekik, kemik sağlığı için faydalıdır.

Kekik, kalp ve damar sağlığını korur.

Kekik kas ağrılarına iyi gelir.

İyi bir demir kaynağı olan kekik anemi tedavisi için son derece önemlidir.

Kekik maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım çay kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı bal

Birkaç damla limon

Malzemeleri güzelce karıştırın ve haftada iki kez bu maskeyi cildinize uygulayın. Kısa süre içinde akne sorununuzdan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.