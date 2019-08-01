Keki 3 kat kabartmanın püf noktaları

Kekiniz kabarmıyorsa, bir şeyleri anlış yapıyor olabilirsiniz. Birkaç püf noktasına dikkat ettikten sonra, yumuşacık ve kabarık kek yapmaya başlayabilirsiniz.

- Kekinizi yaparken sarılarını ve beyazlarını ayırmayı deneyin. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, beyazlarını ayırdığınız köpük kısmı en son, söndürmeden kek harcınıza ilave edin.

- Yumurtanın beyazını çırparken bir tutam tuz ilave edin.

- Kek hamurunuzu borcam gibi bir kaba boşaltın. Borcamı da fırın tepsisine koyun. Fırın tepsisinin içerisine de 3 su bardağı kadar kaynar su ilave edin. Bu fırının içerisindeki nemin kaybolmamasını sağlar. Kekinizin kabarmasına ekstra etkiler.

- Yarım saat keki pişirdikten sonra, derecesini 3'te 1 ayarında düşürün.

- Kekinizi anında fırından çıkarmayın. Bir süre bekletin ve sonra kesin.

- Kekinize fazla un ilave etmeyin. Orta kıvamlı bir kek hamuru daha fazla yumuşaklık demektir.

- Yumurtalarınızı doğru seviyede ve köpürterek çırpmaya özen gösterin.

- Kullandığınız malzemelerin kek için uygunluğuna, hava şartlarına ve malzemelerin ısısına, tarife uygun olacak şekilde ayarlama yapın.