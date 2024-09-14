Kefiye takan çalışanlarını kovdu! Sosyal medyada tepki yağıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyen katil İsrail, düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bini aşkın Filistinli masum insanı öldürdü. Gözünü kan bürüyen İsrail vahşetine karşı dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor.

Ancak ABD'nin New York şehrindeki Noguchi Müzesi, Filistin'e destek için kefiye takan 3 çalışanını kovma kararı alarak tansiyonun yükselmesine neden oldu. New York Times gazetesinin haberine göre; Noguchi Müzesi, ağustos ayında çalışanların "siyasi mesajlar, sloganlar veya semboller" içeren kıyafet veya aksesuar kullanmalarını yasaklayan duyuru yaptı ve bu yasağın ardından 'kefiye' takan 3 çalışanını işten çıkardı.

"FİLİSTİN'İN VARLIĞINI SANSÜRLEMEK İÇİN BİR SİLAH"

Ocak ayında müzede çalışmaya başlayan ve kefiye taktığı için işten çıkarılan galeri görevlisi Natalie Cappellini, müzenin aldığı kararın arkasındaki niyetle ilgili şüphelerini dile getirerek "Siyasi kelimesinin, Filistin kültürünü ve varlığını sansürlemek için silah olarak kullanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan 3 kişinin haksızlığa uğradığını savunan sosyal medya kullanıcıları, sayısız paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.