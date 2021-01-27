Kefirin kendisi, maya ve bakterilerden oluşan, beyaza yakın renkte, jölemsi kürelerden oluşan küçük bir karnabahara benzer. Kefir, çoğunlukla inek, koyun ve keçi sütünün kefir kültürü ile mayalanmasıyla yapılan fermente bir süt ürünüdür. Kefirin sağlığa faydaları nedir?

Kefirin mayasının faydası nedir?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kefirde bulunan probiyotik bakteriler, vücutta savunma sisteminin güçlendirilmesi üzerinde oldukça etkilidir. Bağırsaktaki yararlı bakteri florasını geliştirerek disbiyozis adı verilen yararlı bakterilerin azalıp zararlı bakterilerin artması durumunun önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

Sindirimi Düzenler

Sindirim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi için bağırsaktaki yararlı bakterilere ihtiyaç vardır. Önemli bir probiyotik olan kefir, bu bakteri florasını destekleyerek ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik, bağırsak krampları gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Tansiyonu Dengeler, Kalp ve Damar Hastalıklarına Karşı Korur

Kefirde yer alan probiyotik bakteriler, tıpkı kolesterol düşürücü ilaçlar olan statinler gibi görev yaparak kandaki kolesterol düzeylerinin dengelenmesini sağlar. Ek olarak hipertansiyon hastalarında ve gün içerisinde tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve göz kararması şikayetleri bulunan bireylerde tansiyonun dengelenmesine ve bu sorunların giderilmesine yardımcı olur. Tüm bu etkileri sayesinde kefir, kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlar. Tansiyon hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Cildi Güzelleştirir

Kefir cildin elastikiyetinin arttırılması, nem dengesinin sağlanması, yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının geciktirilmesi gibi olumlu etkilere sahiptir. Cildin daha hoş ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlarken aynı zamanda yara ve yanıkların hızla iyileştirilmesine, egzama gibi dermatolojik hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda saç ve tırnakların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Kas ve Kemik Sağlığını Korur

Kemiklerin çok büyük bir kısmı kalsiyum mineralinden oluşur. Yaşam boyunca en fazla ihtiyaç duyulan minerallerden bir tanesi olan kalsiyum; büyüme döneminde kemik yapımının devam etmesi, ileri yaşlarda ise kemik yıkımının önlenmesi için mutlaka ihtiyaç duyulduğu kadar vücuda alınmalıdır. Kas faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi, krampların önlenmesi ve kas gücünün arttırılması için de kalsiyum gereksiniminin karşılanması elzemdir. Kalsiyumun çok önemli bir kaynağı olan kefir, kas ve kemik sağlığının korunması açısından oldukça faydalıdır.

Karaciğer ve Böbrek Hastalıklarından Korur

Karaciğer ve böbrek dostu bir besin olan kefir ilaç kullananlarda bunların zararlı yan etkilerini önlemeye yardımcı olur. Böbrek ve safra kesesi taşlarının çözülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve karaciğer enfeksiyonlarını önleyerek karaciğer ve böbreklerin sağlığını destekler.

Kilo Vermeye Yardımcıdır

Sağlıklı ve besleyici bir besin olan kefir metabolizmayı hızlandırır, uzun süren tokluk hissi sağladığından açlık krizlerini önler, zayıflama diyetlerinde başarı oranının yükseltilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda sindirim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağladığından, kabızlık ve şişkinlik sorunlarını önleyerek vücudun istenilen forma ulaştırılmasına yardımcı olur.

Bilişsel Fonksiyonları Güçlendirir

Düzenli kefir tüketiminin çocuklarda zekanın, dil gelişiminin ve bilişsel fonksiyonların geliştirilmesi ile ilişki içerisinde olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Aynı zamanda yetişkinlerde de gün içerisinde hissedilerek yorgunluk, uyku hali gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur, konsantrasyonu ve zindeliği arttırır.

Kefir Ne Zaman İçilmeli?

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren ve bu doğrultuda kefir tüketimini alışkanlık haline getirmek isteyen bireylerin en sık merak ettiği konulardan bir tanesi de kefirin ne zaman içilmesi gerektiğidir. Doğal bir besin olan kefirin gün içerisinde özellikle tüketilmesi gereken bir zaman dilimi yoktur. Dolayısıyla günün herhangi bir saatinde tüketilebilir. Fakat özellikle de demir eksikliği anemisi sorunu bulunan kişilerde yüksek kalsiyum içeriği bulunan kefirin, demir içeriği yüksek olan besinlerle bir arada tüketilmemesinde fayda vardır. Demir içeriği yüksek olan besinler arasında kırmızı ve beyaz et, yumurta, balık, kuru baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeler yer alır. Bunların tüketimi genellikle ana öğünlerde gerçekleştiğinden kefir tüketimi ara öğünlerde tercih edilebilir. Midesinde hassasiyet veya reflü hastalığı bulunan kişiler de yatmadan önceki 2 saatlik süreç boyunca besin tüketiminden kaçınmalıdır. Bu kişilerde kuşluk ve ikindi saatlerinde yapılacak ara öğünler veya yatmadan 2 saat önce yapılacak olan bir ara öğünde kefir tüketilebilir.

Kefir günde ne kadar tüketilmeli?

Günün her saati bir bardak kefir içilebilir. Ancak her faydalı içecekte olduğu gibi kefirin tüketimi de abartılmamalıdır. Kefir günde maksimum 2 bardak içilmelidir. Ancak yetişme çağındaki çocuklarda kefirin yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilir