  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD askerini üslerinden kovdular! Hürkuş ve Bayraktar TB2 SİHA'ları yerleştirecekler

Başkan Erdoğan'dan Isparta Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye, memura maaş ödememe tehlikesi...

CHP'ye yakın şirketten gündemi altüst edecek İstanbul anketi! CHP elindeki o iki ilçeyi kaybediyor

Ak Partili isimden emekliye 10 bin lira ve doğalgaz müjdesi!

Sadece 2-3 tanecikmiş! Evinin ve arabasının sayısını bilmeyen CHP’li aday

Bugün Gazetesi’nin önüne neden gittin? FETÖ’ye destek çıkan Şaban Sevinç’ten pişkin cevap

PKK'lı terörist enselendi! Oraya sızmaya çalışıyordu

Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi

İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni hamle! İmzalar atıldı, elde ne var ne yok gönderecekler

Avukat Ekrem’in adamlarının nasıl‘ kafa kopardığını’ anlattı: 1 milyon lira ihale alacak firmadan geldi
Aktüel Kefen parasını Gazze'ye bağışladı
Aktüel

Kefen parasını Gazze'ye bağışladı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:47:00 -
Kefen parasını Gazze'ye bağışladı

Siirt'te kefen parasını Gazze'ye bağışlayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, insanlık ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde sergiledi.

Siirt'te kefen parasını Gazze'ye bağışlayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, insanlık ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde sergiledi.

Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, yüreğindeki merhamet ve yardımseverlik duygularını bir kez daha gösterdi. Yüksek, kendi imkanlarıyla topladığı parasını, Filistin, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Bu bağış, sadece maddi bir katkı değil, aynı zamanda umut ve dayanışma bağlarının güçlenmesine de vesile oldu.

TDV yetkilileri, Yüksek'in bağışını büyük bir memnuniyetle karşıladı ve Filistin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gerekli çalışmaları başlattı. Yüksek'in bu örnek davranışı, toplumda insani değerlerin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Hadice Yüksek'in bu anlamlı hareketi takdirle karşılayan Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, "Rabbimiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin." dedi.

Hadice Yüksek'in geçmişte de benzeri yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Pinal, "Daha önce de toplumsal sorumluluğunu yerine getirmiş ve asrın felaketinde de insanlara yardım eli uzatmıştı. Onun bu sürekli ve fedakarane davranışı, yaşının ve koşullarının hiçbir engel teşkil etmediğini gösteriyor. Hadice Yüksek'in bu tür örnek davranışları, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor, insanlara yardım etmenin sınırları olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze’de katliam durmuyor! Siyonist vahşetin bilançosu!
Gazze’de katliam durmuyor! Siyonist vahşetin bilançosu!

Gündem

Gazze’de katliam durmuyor! Siyonist vahşetin bilançosu!

Ramazan Ayvalı Hoca mübarek ayın manevi iklimini değerlendirdi! Yetimlerimizi ve Gazze’deki kardeşlerimizi unutmayalım
Ramazan Ayvalı Hoca mübarek ayın manevi iklimini değerlendirdi! Yetimlerimizi ve Gazze’deki kardeşlerimizi unutmayalım

Oruç

Ramazan Ayvalı Hoca mübarek ayın manevi iklimini değerlendirdi! Yetimlerimizi ve Gazze’deki kardeşlerimizi unutmayalım

'Gazze'de açlık çeken bebeklerin ağlayacak gücü bile kalmadı'
'Gazze'de açlık çeken bebeklerin ağlayacak gücü bile kalmadı'

Dünya

'Gazze'de açlık çeken bebeklerin ağlayacak gücü bile kalmadı'

Gazze hastanelerinin koridorlarında ölüm sessizliği: Rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı var
Gazze hastanelerinin koridorlarında ölüm sessizliği: Rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı var

Gündem

Gazze hastanelerinin koridorlarında ölüm sessizliği: Rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23