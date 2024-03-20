Kefen parasını Gazze'ye bağışladı

Siirt'te kefen parasını Gazze'ye bağışlayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, insanlık ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde sergiledi.

Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, yüreğindeki merhamet ve yardımseverlik duygularını bir kez daha gösterdi. Yüksek, kendi imkanlarıyla topladığı parasını, Filistin, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Bu bağış, sadece maddi bir katkı değil, aynı zamanda umut ve dayanışma bağlarının güçlenmesine de vesile oldu.

TDV yetkilileri, Yüksek'in bağışını büyük bir memnuniyetle karşıladı ve Filistin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gerekli çalışmaları başlattı. Yüksek'in bu örnek davranışı, toplumda insani değerlerin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Hadice Yüksek'in bu anlamlı hareketi takdirle karşılayan Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, "Rabbimiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin." dedi.

Hadice Yüksek'in geçmişte de benzeri yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Pinal, "Daha önce de toplumsal sorumluluğunu yerine getirmiş ve asrın felaketinde de insanlara yardım eli uzatmıştı. Onun bu sürekli ve fedakarane davranışı, yaşının ve koşullarının hiçbir engel teşkil etmediğini gösteriyor. Hadice Yüksek'in bu tür örnek davranışları, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor, insanlara yardım etmenin sınırları olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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